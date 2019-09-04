HABER

"İran'da her yıl 10-20 milyar dolar sermaye dışarı gidiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

İranlı ekonomi uzmanlarından, Şehit Beheşti Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Said Leylaz: - "50 yıldan beri her yıl 10-20 milyar dolar sermaye yurt dışına çıkıyor. Bu nedenle ne kadar üretirsek üretelim elde bir şey kalmıyor"

İSTANBUL (AA) - İran'ın önde gelen ekonomi uzmanlarından, Şehit Beheşti Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Said Leylaz, İran'da 50 yıldan beri her yıl 10-20 milyar dolar sermayenin yurt dışına çıktığını belirterek, "Bu nedenle ne kadar üretirsek üretelim elde bir şey kalmıyor." ifadesini kullandı.

Asriran haber sitesine konuşan Leylaz, Tahran yönetiminin ekonomi politikasını eleştirdi.

Leylaz, "50 yıldan beri her yıl 10-20 milyar dolar arasında sermaye yurt dışına çıkıyor. Bu nedenle ne kadar üretirsek üretelim elde bir şey kalmıyor." dedi.

- "Petrol ihracatının semeresi nerede?"

İran'da petrolün ülkenin kalkınmasına beklenen faydayı sağlamadığını kaydeden Leylaz, "İran'da petrolün keşfinden günümüze yaklaşık 100 yılda 4 trilyon dolar değerinde petrol üretildi ve ihraç edildi. Bu ihracatın semeresi nerede? Bu sermeyenin çoğu yurt dışına çıktı." ifadelerini kullandı.

Leylaz, özelleştirme çabalarının slogandan öteye geçmediğini, siyasi ve güvenlik eksenli yaklaşımların bu yöndeki faaliyetleri akamete uğrattığını belirterek, "İran'da bu ekonomik sistemle güçlü ve faal bir özel sektör mümkün değil. Petrolle birçok açığın kapatıldığı düşünülüyor. Özel sektör, ekonominin temeli olarak kabul edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da ekonomi yönetimindeki tarihsel sorunlara işaret eden Leylaz, "Bu iş Safevi döneminden bu yana böyle. Her zaman siyaset, ekonominin önüne geçmiştir." diye konuştu.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
CHP, Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayı TBMM'ye taşıdıCHP, Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayı TBMM'ye taşıdı
Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (3)Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eleştiri İranlı ekonomi uzmanı Dr. Said Leylaz sermaye çıkışı

En Çok Okunan Haberler

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.