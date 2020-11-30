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  4. "İran’da hiçbir suç cezasız kalmaz"

"İran’da hiçbir suç cezasız kalmaz"

30.11.2020 12:54 | Son Güncelleme:
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İran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden nükleer fizikçi Fahrizade’nin cenaze töreninde konuşan İran Savunma Bakanı Hatemi, ülkesinde işlenen suçların "cevapsız ve cezasız" kalmayacağını dile getirdi.

Başkenti Tahran yakınlarında uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, İran devlet televizyonundan canlı yayınlanan cenaze töreninin ardından defnedildi.

Koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında sadece aile üyeleri ile üst düzey generallerin katıldığı törende konuşan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, "Düşmanlarımız, İran'da işlenen suçların hiçbirinin cevapsız ve cezasız kalmayacağını bilir" ifadesini kullandı. Hatemi ayrıca, "Şehadetin İran'da onur verici bir şey olduğunu" ve "teröristlerin bunu iyi anlaması" gerektiğini dile getirerek, İranlı bilim insanlarının Fahrizade'nin açtığı yoldan "daha da kararlı" bir şekilde yürüyecekleri için, işlenen suikastin İran'ın nükleer programındaki ilerlemeyi durdurmayacağını vurguladı.

63 yaşındaki Fahrizade'ye, Tahran yakınlarındaki Abserd ilçesinde geçen Cuma günü düzenlenen silahlı saldırının failleri henüz tespit edilebilmiş değil. Ancak İran yönetimi suikasttan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İsrail'in "İranlı paralı askerlerini" sorumlu tutuyor.

Ülke siyasetinde söz sahibi olan sertlik yanlısı kanat, ünlü nükleer fizikçinin intikamının alınmasını talep ediyor. Bu kanadın yayın organlarından biri olan Kayhan gazetesi, İsrail'in liman kentlerinden Hayfa'ya askeri operasyon talebinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, suikasti düzenleyenlerin, İran ile yeni bir çatışma ortamını provoke edecek tam da böyle aşırı bir tepki beklentisi içinde olduklarını ifade ederek, sert yanıt beklentisi içinde olanları uyardı.

dpa / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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