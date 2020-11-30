"İran’da hiçbir suç cezasız kalmaz"

Başkenti Tahran yakınlarında uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, İran devlet televizyonundan canlı yayınlanan cenaze töreninin ardından defnedildi.

Koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında sadece aile üyeleri ile üst düzey generallerin katıldığı törende konuşan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, "Düşmanlarımız, İran'da işlenen suçların hiçbirinin cevapsız ve cezasız kalmayacağını bilir" ifadesini kullandı. Hatemi ayrıca, "Şehadetin İran'da onur verici bir şey olduğunu" ve "teröristlerin bunu iyi anlaması" gerektiğini dile getirerek, İranlı bilim insanlarının Fahrizade'nin açtığı yoldan "daha da kararlı" bir şekilde yürüyecekleri için, işlenen suikastin İran'ın nükleer programındaki ilerlemeyi durdurmayacağını vurguladı.

63 yaşındaki Fahrizade'ye, Tahran yakınlarındaki Abserd ilçesinde geçen Cuma günü düzenlenen silahlı saldırının failleri henüz tespit edilebilmiş değil. Ancak İran yönetimi suikasttan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İsrail'in "İranlı paralı askerlerini" sorumlu tutuyor.