İran'da hükümet ile yargı erki arasında FATF tartışması

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Sadık Laricani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz" ifadelerine tepki göstererek bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kara para aklamanın engellenmesi ve terör finansmanıyla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonuyla (CFT) uyumu öngören yasa tasarısını görüşmek üzere toplanan DMTK üyeleri, konuyla ilgili bir neticeye ulaşamadı ve nihai karar İran'ın yeni yılının başlangıcı olan mart ayının sonuna bırakıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan DMTK Başkanı Laricani, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konseyle ilgili son konuşmasında düşüncelerini iğneli bir şekilde dile getirdiğini ve "Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz" ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Laricani, "Anayasayı koruma yemini eden yüksek bir devlet yetkilisi neden böyle bir konuşma yapar? DMTK üyeleri 10-20 kişi değildir ve bu yanlış bir konuşmadır. Cumhurbaşkanı gibi anayasal yetkiye sahip bir yetkili, karar almak istediği her konuda kamuoyuna mı müracaat ediyor?" değerlendirmesinde bulundu.