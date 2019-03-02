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İran'da hükümet ile yargı erki arasında FATF tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 23:28 | Son Güncelleme

Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Sadık Laricani: - "(Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin) 'Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz' ifadesi yanıltıcıdır. Hukuki konulara vakıf olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle ifadeleri kullanmasına şaşırıyorum. Bu sözler yanlıştır"

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Sadık Laricani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz" ifadelerine tepki göstererek bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kara para aklamanın engellenmesi ve terör finansmanıyla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonuyla (CFT) uyumu öngören yasa tasarısını görüşmek üzere toplanan DMTK üyeleri, konuyla ilgili bir neticeye ulaşamadı ve nihai karar İran'ın yeni yılının başlangıcı olan mart ayının sonuna bırakıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan DMTK Başkanı Laricani, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konseyle ilgili son konuşmasında düşüncelerini iğneli bir şekilde dile getirdiğini ve "Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz" ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Laricani, "Anayasayı koruma yemini eden yüksek bir devlet yetkilisi neden böyle bir konuşma yapar? DMTK üyeleri 10-20 kişi değildir ve bu yanlış bir konuşmadır. Cumhurbaşkanı gibi anayasal yetkiye sahip bir yetkili, karar almak istediği her konuda kamuoyuna mı müracaat ediyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Anayasanın tüm ülkelerin toplumsal sözleşmesi olduğunu ve herkesin anayasal kurumlara saygı göstermesi gerektiğini aktaran Laricani, cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve Uzmanlar Meclisi üyelerini halkın, geriye kalan kurum yöneticilerini de aracıların seçtiğini söyledi.

Laricani, Ruhani'yi eleştirerek "'Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz' ifadesi yanıltıcıdır. Hukuki konulara vakıf olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle ifadeleri kullanmasına şaşırıyorum. Bu sözler yanlıştır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salı günü Merkez Bankasını ziyaretinde yaptığı konuşmada FATF ve CFT'ye üye olmaları gerektiğini belirterek "FATF'a üye olan hiçbir devletin aklı ve tedbiri yok mu? Hükümet ve Meclis de bunu onayladı. Onların hiçbir tedbiri yok muydu? Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz. Ülkenin sahibi bu millettir. Zaten ABD bir yaptırım uyguluyor bizde kalkıp keyfimize göre yaptırım uygulayamayız." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Ruhani hükümeti, FATF ve CFT ile uyumu öngören yasa tasarılarını meclise sunmuştu. Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan FATF tasarısı, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından anayasaya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti. Meclis, tasarıların onayı için ısrar edince meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen DMTK'ye gönderilen 4 tasarıdan 3'ü onaylanmış, tasarının FATF'a üyeliği öngören kısmının görüşülmesi ertelenmişti.

FATF, 22 Şubat'ta İran'a mali reformların hayata geçirilmesi için Şubat sonuna kadar olan süreyi hazirana kadar uzatmıştı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için şubat sonuna kadar süre vermişti.

FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

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