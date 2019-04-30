İran'da hurma ihracatı yasaklandı

İSTANBUL (AA) - İran'da bugünden itibaren ramazan ayı boyunca hurma ihracatı yasaklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Piyasa Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda alınan karar üzerine piyasanın dengelenmesi amacıyla ramazan ayında hurma ihracatının yasaklandığı belirtildi.

Haberde söz konusu yasağın bugün itibariyle yürürlüğe girdiği kaydedildi.

İran, geçen yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70 ülkeye 307 milyon dolar tutarında hurma ihracatı gerçekleştirmişti.

