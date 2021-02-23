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İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kişinin yine de asıldığı iddia edildi

23.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kişinin yine de asıldığı iddia edildi

İran'da eşini öldürmekten idam cezasına çarptırılan Zahra İsmaili'nin, tam asılmak üzereyken kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği ancak kayınvalidesinin isteği üzerine yine de asıldığı iddia edildi.

İran'da eşini öldürmekten idam cezasına çarptırılan Zahra İsmaili'nin, tam asılmak üzereyken kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği ancak kayınvalidesinin isteği üzerine yine de asıldığı iddia edildi.

Avukatı Omid Moradi, Zahra İsmaili'nin eşi Ali Rıza Zamani'yi öldürmekten hüküm giydiğini ancak Zamani'nin müvekkiline kötü davrandığını ve kendisini ve kızını korumak için cinayet işlediğini savundu.

Facebook sayfasında müvekkilinin nasıl öldüğünü anlatan avukat, Cumartesi günü Rajai Shahr Hapishanesi'nde yaşanan olayda İsmaili'nin kendisinden önce 16 erkeğin idamını izlemeye zorlandığını anlattı.

Avukata göre İsmaili, sıra kendisine gelmeden az önce kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Ancak, kurbanın annesinin idam sehpasını tekmeleme hakkını kullanabilmesi için müvekkilinin cansız bedeni yine de asıldı.

Moradi, Alireza Zamani'nin İstihbarat Bakanlığı'nda Genel Müdür olduğunu ve çiftin iki çocukları olduğunu kaydetti.

Çin'den sonra en fazla kişinin idam edildiği ülke

İran'da son birkaç haftada birçok idam mahkumunun infaz edildiği bildirildi ancak 17 kişinin birden infaz edilmesinin İran için bile yüksek bir sayı olduğu belirtiliyor.

İran, Çin'den sonra idam cezasını en çok infaz eden ülke.

Ülkede uyuşturucu kaçakçılığı gibi şiddet içermeyen suçlardan hüküm giyenler, siyasi suçlular ve küçük yaştakiler idam ediliyor.

BM İran İnsan Hakları Rapörtörü Javid Rahman'ın geçen ay yayımladığı raporda, Aralık 2020'ye kadar ülkede 233 kişinin idam edildiği belirtilmiş ve bunların ikisinin iddia edilen suçların işlendiği dönemde yaşlarının küçük olduğu aktarılmıştı.

Rahman ayrıca, "gizli infaz" haberlerinden de özellikle kaygı duyduğunu bildirmişti.

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