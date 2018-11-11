İran'da ilaç ve gıda sıkıntısı kapıda

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle ülkede gıda ve ilaç sıkıntısının baş gösterebileceğini belirtti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Haşmetullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Eğer İranlı yöneticiler, halkın yemek yemesini istiyorsa ABD'yi dinlemelidirler" sözlerini değerlendirdi.
ABD'nin yaptırımlarla küçük ve zayıf bir İran hedeflediğini fakat söz konusu yaptırımların halkın birlik ve beraberliğini güçlendireceğini ifade eden Haşmetullah, "İlaç sektöründeki sıkıntı şimdiden kanser ve kronik hastalıklarla ilgili ilaçlarda başladı. Ülkede ilaçların yüzde 90'ı üretiliyor. Yüzde 5 ila 10 arasında ilaç yurt dışından ithal ediliyor. Bankacılık sistemindeki yaptırımlar nedeniyle ilaç ve gıda sektöründe sıkıntılar yaşanabilir." dedi.
Washington yönetiminin söz konusu girişimleriyle İran halkını devletinden ayırmayı arzuladığını dile getiren Haşmetullah, ABD'nin bu hedefine ulaşamayacağını ifade etti.
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise yaptırımların hedefinin İran halkı değil rejimi olduğunu ve bu nedenle ilaç, sağlık ve gıda sektörüne yaptırım uygulamadıklarını söylemişti.
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