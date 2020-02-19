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İran'da ilk koronavirüs vakası görüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

İran'da iki kişide koronovirüs tespit edildi.

İran'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Salgınının yayılmasından endişe eden Rusya, Çin vatandaşlarına geçici olarak seyahat yasağı getirdi. Virüs şimdiye kadar iki binden fazla kişinin ölümüne yol açtı.Dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs salgını İran'a da sıçradı. İran hükümet sözcüsü, ülkede iki kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Sözcü Ali Rabey, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kum kentinde iki kişide koronavirüs tespit edilmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından teyit edildiğini belirtti. Söz konusu kişilerin karantinaya alındığı kaydedildi.

Rusya'dan Çinlilere giriş yasağı

Öte yandan Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişlerini geçici süreli yasaklama kararı aldı. Başbakan Mihail Mişustin, Perşembe gününden itibaren Çin'den Rusya'ya iş, turistik ya da eğitim amaçlı tüm girişlerin yasak kapsamında bulunduğunu açıkladı.

Rus medyası, daha önce hiç bir ülkeye "Topyekun seyahat yasağı" getirilmediğini belirtirken, Kommersant gazetesi yasağın sadece Çin vatandaşları için geçerli olduğunu, Çin'den gelen diğer ülke vatandaşlarını kapsamadığını duyurdu. Rusya'da şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle rahatsızlanan bulunmuyor.

Rusya, Çinliler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir ülke. 2019 yılında 2 milyon 300 bin Çin vatandaşı Rusya'ya iş, eğitim veya turistik amaçlı olarak seyahat etti. Ayrıca inşaat ve tarım alanlarında da çok sayıda Çinli Rusya'da özel çalışma izniyle istihdam ediliyor.

Ölü sayısı iki bini geçti

Koronavirüs Çin'de yayılmaya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçti. Çinli yetkililer ülkede dün 136 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm vakasının 2 bin 4'e yükseldiğini, virüsün son bir günde bin 749 kişiye daha bulaşması sonucu da toplam 74 bin 185 bin kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Covid-19 adı verilen koronavirüs Çin dışında da hızla yayılıyor. Bugüne kadar beş ölüm vakası Çin dışında gerçekleşti, ayrıca bine yakın insanda kononavirüs bulunduğu tespit edildi. Hong Kong'da da bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle öldüğü belirtildi, ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Sağlık çalışanları tehlikede

Öte yandan virüsün bulaştığı hekim ve sağlık personeli sayısı da artıyor. Pekin'de yapılan açıklamada en az 3 bin tıp doktoru ve hastane çalışanında koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Çin'de aralarında doktorların da bulunduğu en az 6 sağlık çalışanının şimdiye kadar hayatını kaybettiği ifade edildi.

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle iki haftadır karantinada tutulan Diamond Princess gemisinden ilk kez bir grup yolcu tahliye edildi. Virüsün bulaştığı tespit edilen kişiler hastanelere sevk edilirken, diğer yolcular evlerine yollandı. Tahliye işlemlerinin Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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