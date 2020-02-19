İran'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Salgınının yayılmasından endişe eden Rusya, Çin vatandaşlarına geçici olarak seyahat yasağı getirdi. Virüs şimdiye kadar iki binden fazla kişinin ölümüne yol açtı.Dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs salgını İran'a da sıçradı. İran hükümet sözcüsü, ülkede iki kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Sözcü Ali Rabey, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kum kentinde iki kişide koronavirüs tespit edilmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından teyit edildiğini belirtti. Söz konusu kişilerin karantinaya alındığı kaydedildi.

Rusya'dan Çinlilere giriş yasağı

Öte yandan Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişlerini geçici süreli yasaklama kararı aldı. Başbakan Mihail Mişustin, Perşembe gününden itibaren Çin'den Rusya'ya iş, turistik ya da eğitim amaçlı tüm girişlerin yasak kapsamında bulunduğunu açıkladı.

Rus medyası, daha önce hiç bir ülkeye "Topyekun seyahat yasağı" getirilmediğini belirtirken, Kommersant gazetesi yasağın sadece Çin vatandaşları için geçerli olduğunu, Çin'den gelen diğer ülke vatandaşlarını kapsamadığını duyurdu. Rusya'da şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle rahatsızlanan bulunmuyor.