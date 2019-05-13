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İran’da İngiliz Casusu Olmakla Suçlanan Kadına 10 Yıl Hapis

13.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

İran Pazartesi günü İngiltere adına casusluk yapmakla suçladığı İranlı bir kadını 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. İngiltere’nin yurt dışında kültürel faaliyetler yürüten organizasyonu British Council’in İran masası şefi, İngiliz istihbaratıyla işbirliği yapmakla suçlanıyor

İran’da İngiliz Casusu Olmakla Suçlanan Kadına 10 Yıl Hapis

İran Pazartesi günü İngiltere adına casusluk yapmakla suçladığı İranlı bir kadını 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İngiltere’nin yurt dışında kültürel faaliyetler yürüten organizasyonu British Council’in İran masası şefi, İngiliz istihbaratıyla işbirliği yapmakla suçlanıyor.

Davaya bakan hakimin sözcüsü Gholamhossein Esmaili, İranlı kadının suçunu açıkça itiraf etmesinin ardından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Esmaili kimliğini açıklamadığı kadının British Council’da çalışmaya başlamadan önce İngiltere’de öğrenim gördüğünü, daha sonra kurumun İran’a kültürel sızıntı amaçlı projelerinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Esmaili neredeyse bir yıldır gözaltında tutulan kadının İngiltere vatandaşlığı olup olmadığı konusundaysa bilgi vermedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise kararın “kaygı verici” olduğunu söyledi.

İran vatandaşlarının casuslukla suçlanması ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney’in geçen yıl ülkede batılı casusların faaliyetlerinde artış yaşandığını bildirmesinin ardından artmıştı.

ABD’nin 2015 yılında İran’la imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana Tahran’ın Batı ülkeleriyle ilişkileri bozulmuş durumda. Anlaşma İran’ın nükleer faaliyetlerine kısıtlama getirmesi karşılığında ekonomik yaptırımları hafifletmeyi öngörüyordu.

Anlaşmanın imzacıları arasındaki İngiltere de diğer Avrupa ülkeleri gibi anlaşmanın korunmasını savunuyor.

ABD, anlaşmadan çekilerek İran’a yaptırımları yeniden başlatmıştı. Son olarak Washington, İran’dan petrol alan bazı ülkelere tanıdığı ayrıcalıkları da kaldırarak bu faaliyetlerin de artık yaptırımlar kapsamına gireceğini bildirmişti. Tahran da karşılığında nükleer faaliyetlerini anlaşmanın sınırları içinde kalacak şekilde genişletme

kararı almıştı.

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