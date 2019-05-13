İran’da İngiliz Casusu Olmakla Suçlanan Kadına 10 Yıl Hapis

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise kararın “kaygı verici” olduğunu söyledi.

Esmaili neredeyse bir yıldır gözaltında tutulan kadının İngiltere vatandaşlığı olup olmadığı konusundaysa bilgi vermedi.

Esmaili kimliğini açıklamadığı kadının British Council’da çalışmaya başlamadan önce İngiltere’de öğrenim gördüğünü, daha sonra kurumun İran’a kültürel sızıntı amaçlı projelerinden sorumlu olduğunu bildirdi.

ABD’nin 2015 yılında İran’la imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana Tahran’ın Batı ülkeleriyle ilişkileri bozulmuş durumda. Anlaşma İran’ın nükleer faaliyetlerine kısıtlama getirmesi karşılığında ekonomik yaptırımları hafifletmeyi öngörüyordu.

Anlaşmanın imzacıları arasındaki İngiltere de diğer Avrupa ülkeleri gibi anlaşmanın korunmasını savunuyor.

ABD, anlaşmadan çekilerek İran’a yaptırımları yeniden başlatmıştı. Son olarak Washington, İran’dan petrol alan bazı ülkelere tanıdığı ayrıcalıkları da kaldırarak bu faaliyetlerin de artık yaptırımlar kapsamına gireceğini bildirmişti. Tahran da karşılığında nükleer faaliyetlerini anlaşmanın sınırları içinde kalacak şekilde genişletme

kararı almıştı.

