HABER

İran'da internet erişimi engeli bazı bölgelerde kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:12 | Son Güncelleme

İran'da internet erişimi engeli bazı bölgelerde kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - İran'da benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli bazı bölgelerde kaldırıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, Hürmüzgan eyaletinde Whatsapp ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine erişim sağlandı.

Entekhab haber sitesine göre ise Tahran, Tebriz, Kirmanşah, Meşhed ve Kum'un bazı bölgelerinde internete erişilebiliyor.

Yerel kaynaklar ise söz konusu bölgelerde internet erişiminin kısa süreli gerçekleştiğini, ardından tekrar kesildiğini dile getirdi.

İnternete erişilememesi nedeniyle bankaların işlem yapamadığı, internet üzerinden satış yapan şirketlerin faaliyetlerini sürdüremediği, ithalat ve ihracatın düştüğü belirtilirken, söz konusu kararın ülkeye günlük milyonlarca dolar zarar açtığı ifade ediliyor.

Tahran'da dün düzenlenen kabine toplantısı sonrası basına konuşan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, protesto gösterilerinin durmasıyla internetin peyderpey açılacağını duyurmuştu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan gösterilerin önüne geçmek amacıyla internet erişimi kesilmişti.

- İran'da benzin zammı protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Yetkililer olaylarda şu ana kadar 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da bini aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu. İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor.

PARTNER Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü? Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü?
Öz Taşıma İş Sendikası 7 yaşındaÖz Taşıma İş Sendikası 7 yaşında
Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördüBursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnternet engellendi İRAN

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi davasında karar

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açmışlardı

İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

Kimya profesörü 4. kattan atlayarak intihar etti

Acı olay! Profesör hayatına son verdi

Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.