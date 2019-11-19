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İran'da internet yasağı güvenlik sağlanana kadar sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: - "Eyaletlerde güvenliğin sağlandığından ve (internetin) kötüye kullanılmadığından emin olunması halinde internet erişimi tedricen sağlanacaktır" - İran'da 4 gündür devam eden internete erişim engeline dikkati çekmek için sosyal medyada kampanya başlatıldı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, eyaletlerde güvenlik sağlanana kadar internet yasağının devam edeceğini bildirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da basına açıklama yapan Rebii, protesto gösterilerinin ardından ülke genelinde devam eden internet erişiminde kesintiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnternet erişiminin, benzin zammından sonra patlak veren şiddet içerikli gösterileri kötüye kullanmak için kullanıldığını savunan Rebii, "Eyaletlerde güvenliğin sağlandığından ve (internetin) kötüye kullanılmadığından emin olunması halinde internet erişimi tedricen sağlanacaktır." dedi.

Erişimi kesme kararının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından alındığını anımsatan Rebii, "Halkın (internet erişiminin kesilmesinden) duyduğu endişelerini anlıyoruz ancak ülkedeki huzurun korunması daha büyük meseledir." ifadesini kullandı.

- Sosyal medya kullanıcılarından kampanya

İran'da 4 gündür devam eden internete erişim engeline dikkati çekmek için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, internet yasağını dünya kamuoyuna duyurmak için Twitter'da #internet4iran ve #Iranproteste etiketleri açtı.

Sosyal medya kullanıcıları, açılan etiketlerle dünyanın dikkatini internet yasağına çekmeye ve İran yönetiminin kesintiye son vermesini sağlamaya çalışıyor.

İnterneti olan İranlı kullanıcılar ise erişim engeli kararının birçok aksamaya ve vatandaşların mağduriyetine yol açtığını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
internet İRAN

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