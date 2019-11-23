HABER

İran’da internet yasağı kaldırılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 15:23 | Son Güncelleme

İran’da gösterilerin son bulduğu bazı eyaletlerde internete erişim yasağı kaldırıldı.İran İletişim Bakanlığından bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, bazı eyaletlerde internet yasağı kaldırıldı.

İran’da gösterilerin son bulduğu bazı eyaletlerde internete erişim yasağı kaldırıldı.
İran İletişim Bakanlığından bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, bazı eyaletlerde internet yasağı kaldırıldı. Başkent Tahran’da da sabit ev internetleri için internet erişimi yeniden sağlandı. Geçtiğimiz günlerde de üniversiteler ve bazı önemli kurumlar için internet erişimi tekrar sağlanmıştı.
Öte yandan İran’da benzin zammı sonrasında başlayan gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşmesi ile birlikte İran Milli Güvenlik Konseyi ülke genelinde internet erişimine kısıtlama getirmişti.

PARTNERGece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!Gece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de mini MYKKılıçdaroğlu'ndan İzmir'de mini MYK
Fuat Oktay: Terör örgütlerine karşı çetin mücadele veriyoruzFuat Oktay: Terör örgütlerine karşı çetin mücadele veriyoruz
1/

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Diğer Haberler
Muharrem İnce'den yeni tweet! Yarına işaret etti

Muharrem İnce sosyal medyadan duyurdu

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Faik Öztrak'tan flaş açıklama

Öztrak'tan flaş açıklama: Amaç...

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Talat Atilla kimdir? Talat Atilla hangi gazetede nerede yazıyor ve yazıları (Rahmi Turan'ın Beştepe'ye giden CHP'li iddiası)

Herkes bu soruyu soruyor: Talat Atilla kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce görüştü iddiası! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ömer Çelik'ten "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Ömer Çelik'ten "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.