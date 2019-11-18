İran'da internete erişim engeli ikinci bir emre kadar sürecek

Almanya’dan ise İran’daki göstericilere destek açıklaması geldi.İran’da benzine yapılan zammı protesto amacıyla başlayan ülke çapındaki gösteriler nedeniyle getirilen internet yasağı sürüyor. İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumartesi gecesi konan ve ilk etapta 24 saat uzatılması öngörülen yasağın ikinci bir talimata kadar süreceği belirtildi.

Isna haber ajansı, İletişim ve Enformasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Cahromi’nin erişim engelinden üzüntü duyduğu yönündeki ifadelerine yer verdi. Cahromi, “İnsanların öfkesinden haberdarım ve bunun getireceği sorunları da biliyorum” dedi. 37 yaşındaki bakan, kesintinin, halkın yanı sıra politik sisteme de zarar verdiğini savundu. Özellikle İranlı gençler arasında sevilen bir isim olan bakan, yasağın yürürlüğe girmesinden bu yana dayanışma amaçlı olarak kendisinin de internet kullanmadığını söyledi.

İranlıların şu an için yalnızca bankalar gibi ulusal kurumların internet sayfaları ile taksi çağırmak için kullanılan siteler ve yerel basın kuruluşlarının sayfalarına erişimi bulunuyor. Ancak yasak kapsamına girmeyen bu sayfalara erişimin de devletin sıkı gözetimi altında olduğu belirtiliyor.