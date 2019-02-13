İran’da İntihar Saldırısı

İran resmi haber ajansı, ülkenin güneydoğusunda düzenlenen bir intihar saldırısında Devrim Muhafızları’nın en az 20 üyesinin öldüğünü, 20 de yaralanın olduğunu bildirdi.

IRNA’nın haberine göre, saldırı Sistan ve Belucistan eyaletinde İran Devrim Muhafızları personelinin içinde olduğu bir otobüsü hedef aldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Afyon ticaretinde önemli rotalardan birinin geçtiği eyalet zaman zaman İranlı güçlerle Beluc ayrılıkçıları ve uyuşturucu kaçakçıları arasında çatışmalara sahne oldu.

Bu son olay, Polonya’nın başkenti Varşova’da Amerika’nın öncülüğünde, Washington’un Ortadoğu genelinde zarar verici nüfuz yaymakla suçladığı İran’ın ana gündem maddelerinden birini oluşturan Ortadoğu konferansının düzenlendiği güne denk geldi.

İran Devrim Muhafızları ülkede önemli bir ekonomik ve askeri güç konumunda ve sadece İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney’e bağlı.

