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İran'da işçi protestolarıyla ilişkili davada hapis cezaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 23:09 | Son Güncelleme

Maaşları ödenmediği gerekçesiyle günlerce gösteri düzenleyen işçiler ile protestolara destek veren aktivistler hakkında, "ulusal güvenliğe karşı faaliyetler", "yasa dışı gruplara üyelik" ve "rejime karşı propaganda" gibi suçlardan 6 yıldan 18 yıla kadar hapis kararı verildi

İran'da maaşları ödenmediği gerekçesiyle geçen yıl günlerce gösteri yapan Huzistan eyaletindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası'nın işçileri ile protestolara destek veren aktivistler, 6 yıldan 18 yıla kadar hapse mahkum edildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, maaşları ödenmediği gerekçesiyle günlerce gösteriler düzenleyen işçiler ile protestolara destek veren aktivistlere, "ulusal güvenliğe karşı faaliyetler", "yasa dışı gruplara üyelik" ve "rejime karşı propaganda" gibi suçlamalar nedeniyle yargılandıkları Tahran Devrim Mahkemesi tarafından hapis cezaları verildi.

Mahkemenin kararına göre, protestolara destek veren aktivistlerden Sepide Gelyan, Emir Hüseyin Muhammedi Ferd, Esel Muhammedi, Emir Emirgoli ve Sanaz Elahyari 18'er yıl hapis cezası aldı.

Sendika temsilcisi İsmail Bahşi 14 yıl ve fabrika işçilerinden Muhammed Henifer 6 yıl hapse mahkum oldu.

- Heft Tepe işçilerinin protestoları ve işkence iddiaları

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin Şuş şehrindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası'nın işçileri, aylarca maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle kasım ayı boyunca günlerce süren gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde, işçi temsilcilerinden İsmail Bahşi, gazeteci Sepide Gelyan ve bazı işçiler 18 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Bahşi ve Gelyan yaklaşık bir ay sonra serbest bırakılmalarının ardından emniyet güçleri tarafından işkence gördüklerini iddia ederek İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'yi suçlamıştı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iddiaların hassasiyetle incelenmesi talimatını vermişti.

O dönem Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı olan Haşmetullah Felahetpişe, Bahşi'nin "yasa dışı komünist bir örgüte üye olduğunu" ileri sürerken, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cevad Muntazeri de iddialar hakkında incelemenin tamamlandığını ve işkence iddiasının doğru olmadığını ifade etmişti.

Bahşi, Gelyan ve bazı işçiler ile aktivistler, ocak ayında tekrar gözaltına alınmış ve devlet televizyonunda yayımlanan bir programda, "yasa dışı gruplarla ve düşman devletlerle çalışarak ulusal güvenliğe karşı hareket ettiklerini" itiraf etmişler ancak daha sonra baskı altında itirafa zorlandıklarını söylemişlerdi.

Heft Tepe işçilerinden 7 kişi de geçen ay 8'er ay hapse mahkum edilmiş ancak cezaları ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Heft Tepe Şeker Fabrikası İRAN

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