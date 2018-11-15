HABER

İran'da işçilerin "maaş" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:27 | Son Güncelleme

Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesinde yüzlerce şeker fabrikası işçisi, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesindeki şeker fabrikası işçileri, maaşlarının 3 aydır ödenmemesini protesto etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şuş ilçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası'nda çalışan yüzlerce işçi, maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle kaymakamlık önünde gösteri düzenledi.

İşçiler, "Suriye'yi bırak, bize bak", "Heft Tepe işçileriyiz, açız" ve "Tehdit ve hapishaneden korkmuyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Eyleme aileleriyle katılan işçilerin 3 aydır maaş alamadıkları belirtiliyor.

Birkaç gün önce yine Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri de 4 aydan bu yana maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenlemişti.

Efsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındıEfsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındı
Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözlerTürkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler
Alman koruyucu ailedeki minik Savaş, uykuda öldüAlman koruyucu ailedeki minik Savaş, uykuda öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huzistan Eyaleti İRAN işçi eylemi Şeker Fabrikası

En Çok Okunan Haberler

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Trabzon'da okulda panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da okulda panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Korkunç olay! Ölümden döndü

Korkunç olay! Ölümden döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.