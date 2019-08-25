İran'da işçilerin 'maaş' protestosu

İSTANBUL (AA) - İran'ın Arak kentindeki İş Makineleri Yapım Şirketi'nin (HEPCO) yüzlerce çalışanı maaşlarının 4 aydır ödenmemesini protesto etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, HEPCO'da çalışan yüzlerce işçi, maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle İran Meclisi Arak temsilciliği binası önünde gösteri düzenledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir işçi, 4 aydır maaş alamadıklarını, sigortalarının düzenli olarak yatırılmadığını ve şirket yöneticilerinin işçi taleplerine ilgi göstermediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhine pankartlar taşıyan işçiler, kentin Şuheda Meydanı'ndan Darayı Meydanı'na kadar yürüyerek hak taleplerini içeren sloganlar attı.

İşçiler, şirket yetkililerinin maaşları en kısa zamanda ödeyeceklerine yönelik açıklamalarından sonra iş başı yaptı.

İran son dönemde ekonomik kriz nedeniyle zaman zaman işçi eylemlerine sahne oluyor.

