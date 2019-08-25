HABER

İran'da işçilerin 'maaş' protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

Arak kentindeki İş Makineleri Yapım Şirketi'nin yüzlerce çalışanı, 4 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Arak kentindeki İş Makineleri Yapım Şirketi'nin (HEPCO) yüzlerce çalışanı maaşlarının 4 aydır ödenmemesini protesto etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, HEPCO'da çalışan yüzlerce işçi, maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle İran Meclisi Arak temsilciliği binası önünde gösteri düzenledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir işçi, 4 aydır maaş alamadıklarını, sigortalarının düzenli olarak yatırılmadığını ve şirket yöneticilerinin işçi taleplerine ilgi göstermediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhine pankartlar taşıyan işçiler, kentin Şuheda Meydanı'ndan Darayı Meydanı'na kadar yürüyerek hak taleplerini içeren sloganlar attı.

İşçiler, şirket yetkililerinin maaşları en kısa zamanda ödeyeceklerine yönelik açıklamalarından sonra iş başı yaptı.

İran son dönemde ekonomik kriz nedeniyle zaman zaman işçi eylemlerine sahne oluyor.

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Leylekler İstanbul semalarındaLeylekler İstanbul semalarında
Kadına şiddet son bulsun, diye 24 saat yüzdülerKadına şiddet son bulsun, diye 24 saat yüzdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arak kenti İRAN İş Makineleri Yapım Şirketi (HEPCO) işçi protestosu

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.