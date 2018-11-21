HABER

İran'da kaçak ticaret 12 milyar dolara ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi: "Geçen yıl 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ülkeye sokuldu ya da ülke dışına çıkarıldı"

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, geçen yıl ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını açıkladı.

"Dünya-yi İktisad" gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen bir toplantıda konuşan Mueyyidi, "Sunulan raporlara göre, geçen yıl 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ülkeye sokuldu ya da ülke dışına çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı Abdullah Hindiyani de İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda kaçakçılıkla ilgili istatistiki bilgiler verdi.

Yakıt fiyatlarının bölge ülkelerine göre İran'da oldukça ucuz olduğunu bunun da akaryakıt kaçakçılığını artırdığını belirten Hindiyani, "Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu'nun verilerine göre, son üç ayda günlük 10 ila 13 milyon litre akaryakıt kaçakçılığı yapıldı." diye konuştu.

Hindiyani, bu durumun önüne geçmek için araç sahiplerine yönelik yakıt kotalarını sübvanse etme, fiyatları ayarlama ve yakıt kaçakçılığını azaltma amacıyla sunulan yakıt kartı uygulamasının yeniden hayata geçirildiğini aktardı.

Bu açıklamaların İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ülkede tartışmalara neden olan kara para aklandığına yönelik iddialarından sonra gelmesi dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonunu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarıları hakkında 12 Kasım'da "Khabaronline" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni de kara para aklamayla ilgili düzenlenen yasa tasarıları aleyhinde kamuoyu oluşturmak için harcıyor." demişti.

Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamaları muhafazakar çevreler tarafından sert eleştirilerin hedefi olurken İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i "kara para aklama" açıklamasını belgelendirmeye çağırmıştı.

PARTNERİç çamaşırı için yaşıyor! Ayda 15 bin lira harcıyorİç çamaşırı için yaşıyor! Ayda 15 bin lira harcıyor
Çukurca'da 400 yıllık kale evler butik otele dönüşüyorÇukurca'da 400 yıllık kale evler butik otele dönüşüyor
Sultangazi Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldıSultangazi Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah hindiyani akaryakıt kaçakçılığı İRAN İran Kaçakçılıkla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi

En Çok Okunan Haberler

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Bursa'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda polis ve asker için yakalama kararı

Bursa'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda polis ve asker için yakalama kararı

PKK sığınağında çok çarpıcı detay!

PKK sığınağında çok çarpıcı detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.