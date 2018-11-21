İran'da kaçak ticaret 12 milyar dolara ulaştı

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, geçen yıl ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını açıkladı.

"Dünya-yi İktisad" gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen bir toplantıda konuşan Mueyyidi, "Sunulan raporlara göre, geçen yıl 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ülkeye sokuldu ya da ülke dışına çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı Abdullah Hindiyani de İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda kaçakçılıkla ilgili istatistiki bilgiler verdi.

Yakıt fiyatlarının bölge ülkelerine göre İran'da oldukça ucuz olduğunu bunun da akaryakıt kaçakçılığını artırdığını belirten Hindiyani, "Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu'nun verilerine göre, son üç ayda günlük 10 ila 13 milyon litre akaryakıt kaçakçılığı yapıldı." diye konuştu.

Hindiyani, bu durumun önüne geçmek için araç sahiplerine yönelik yakıt kotalarını sübvanse etme, fiyatları ayarlama ve yakıt kaçakçılığını azaltma amacıyla sunulan yakıt kartı uygulamasının yeniden hayata geçirildiğini aktardı.