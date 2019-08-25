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İran'da kadınlar Dünya Kupası elemelerinde tribünde

25.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

İran’da kadınlar milli takımlarının Dünya Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmalarını tribünden izleyebilecek.

İran'da kadınlar Dünya Kupası elemelerinde tribünde

İran'da kadınlar 40 yıl aradan sonra ilk kez İran Milli Takımı'nın Dünya Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmalarını tribünden izleyebilecek.

İran Spor Bakan Yardımcısı Cemşid Taghizade Pazar günü İran'ın resmi haber ajansı IRNA üzerinden yaptığı açıklamada, "Kadınlar 10 Ekim'de Kamboçya'yla oynanacak eleme karşılaşması için Azadi Stadyumu'na gelebilecekler" dedi. Bakan Yardımcısı, başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda bunun için gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Taghizade, İran'ın ülkedeki kadınların ayrımcılığa uğramadığını dünyaya göstereceğini savundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2022'de yapılacak FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nın eleme karşılaşmalarına kadınların izleyici olarak alınması talebi, geçen haftalarda İran'da ateşli tartışmalara neden olmuştu. İran'ın bu talebi yerine getirmemesi halinde milli takımının 2022de Katar'da yapılacak şampiyonadan diskalifiye edilmesi ihtimali söz konusuydu.

Yasak ilk kez geçen yıl delinmişti

Kadınların stadyumlara alınmaması yıllardır İran'da tartışmalara neden oluyor. İran'da söz sahibi olan din adamları, coşkulu erkek taraftarların olduğu ve kaba tezahüratların yapıldığı maçlarda Müslüman kadınların yeri olmadığını savunuyor. 39 yıl süren stadyumda kadın yasağı ilk kez geçen yıl yine Azadi stadyumunda oynanan Asya Şampiyonlar Ligi final maçında delinmiş, karşılaşmayı yüzlerce kadın tribünlerden izleyebilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yasağa karşı olduğu, ancak bunun şimdiye kadar ülkedeki aşırı muhafazakar kesimin görüşünü değiştirmediği belirtiliyor.

Geçen hafta erkek kıyafetleri giyerek Azadi stadyumuna giren altı kadının uzun süreli hapis cezalarına çarptırılacağı haberleri basında yer almıştı. Kadınlardan birinin gazeteci olduğu ve stadyumda fotoğrafını çektiği belirtiliyor. Altı kadın daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

dpa, BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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