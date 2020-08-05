İran'da kadınlar podcast ile şiddet hikayelerini paylaşıyor

Eşinin ona herkesin içinde neler yaptığını anlatırken Meryem'in sesi titriyor.

"İnsanlar bir erkeğin karısını dövmesi normal bir şeymiş gibi davrandılar. Kanun yok, güvenli yerler yok hatta polis bile çok bir şey yapamıyor. Bazı aileler çok modernmiş gibi davranıyor ve 'Bu özel bir mesele' diyor."

Onun hikayesi ülkesi İran'da çok duyulmadı ancak yeni bir podcast yayına girdiğinden beri, onun gibi daha fazla sayıda kadın aile içi şiddet hikayelerini cesurca anlatıyor.

Onları bu yayın aracılığıyla, toplumdaki tabuları yıkarak sessizliklerini bozmaları için Meryem (gerçek adı değil) cesaretlendirdi.

Meryem onlara "Şehrazad" olun diyor - Binbir Gece Masalları'nın kahramanlarından olan ve hikaye anlatmadaki yeteneği sayesinde ölümünü engelleyen efsanevi Pers prensesi.

Ancak bu hikayeler yüzyıllar öncesinin değil ve genellikle kadınlara sessiz kalmalarını öğütleyen bir toplumda kök salıyor.

'Aile meselesi'

34 yaşındaki Meryem, eşiyle çocuk psikolojisi okuduğu üniversitede tanışmış.

İlk başlarda özgürlük yanlısı ve işçi hakları savunucusu olduğunu düşündüğü sevdiği adamla evlenebilmek için Tahran'daki ailesini karşısına almış.