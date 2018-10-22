İranlı din adamı Ayetullah Muhammed Musevi Bocnurdi, kadınların tribünlerden maç seyretmesi tartışmalarıyla ilgili olarak, "kadınların statlara gidebileceğini ve bunun dine aykırı olmadığını" söyledi.
Bocnurdi, İran-Bolivya arasında 16 Ekim'de oynanan milli maçı tribünlerden izleyen yaklaşık 100 kadının stada alınmasına karşı çıkan İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri'nin "Bu tür durumlar şeriat açısından sakıncalıdır ve caiz değildir. Eğer tekrarı olursa Tahran Başsavcısına talimat vereceğim" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.
Ayetullah Bocnurdi, "Meselelerin haram ya da helalliğini belirlemek fertlerin inisiyatifinde değildir. Bu, yüce Allah'ın yetkisindeki bir konudur ve İslam dininde de açıklanmıştır." dedi.
Kadınların statlara gitmesinde dini bir sakıncanın olmadığını ifade eden Bocnurdi, tribünlerden maç izlenmesinin ifsat ya da gayri ahlaki bir eylemle aynı görülemeyeceğine işaret ederek, şunları söyledi:
"Eğer bu gerçekten şeriata ve ahlaka aykırı bir davranış ise sakıncalı olur. Hiç kimse kadınların orada bulunmasını şeriata aykırı görüp haram kılamaz."
"Arman" gazetesinde yer alan açıklamasında, İran Meclisinin de kadınların statlara giremeyeceğine ve maç izleyemeyeceğine dair bir kanun çıkarmadığı hatırlatmasında bulunan Bocnurdi, şeriatın haram kılmadığı her şeyin İslama göre mübah olduğu ve kadınların statlara gitmesinin de helal olduğu görüşünü savundu.
Maç seyretmeyi kadınlara haram kılanların dini delillerini getirmesi gerektiğini belirten Bocnurdi, "Bu mantığa göre kadınların pazara gitmesini de haram görmeliyiz." diye konuştu.
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