İran'da kamyon şoförleri yeniden greve gitti

İSTANBUL (AA) - İran'da kötü iş şartlarını gerekçe göstererek, akaryakıt sevkiyatına çıkmayan kamyon ve tanker sürücüleri, istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
İran medyasına yansıyan haberlere göre, İsfahan, Hürmüzgan ve Güney Horasan gibi eyaletlerde kötü iş koşullarını protesto eden kamyon ve tanker şoförleri kontak kapattı.
Grev, sevkiyatın yapılamadığı akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyruklarına yol açtı.
İranlı kamyon şoförleri, mayıs ayında da aldıkları ücretlerin sabit kalmasına rağmen sigorta fiyatlarındaki artış, gişe ücretleri, yüksek komisyon oranları, yüksek onarım maliyetleri ve yedek parçalara ödenen yüksek fiyatları protesto etmişlerdi. Protestoların ardından ise Tahran yönetimi, sorunların giderileceği yönünde vaatte bulunmuştu.
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