İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede kara para aklandığına yönelik iddialarına açıklık getirmek üzere meclise çağrıldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamalarıyla ilgili belge sunması için komisyona davet edildiğini söyledi.

Zarif'in açıklamalarını mesnetsiz ve meslek kurallarına aykırı bulan Felahetpişe, İran'da kara para aklamayla ilgili iddiaları hiçbir şekilde kabul etmediğini belirterek, Zarif'in iddialarının Dışişleri Bakanlığı yoluyla inceleneceğini aktardı.

Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı olarak kendisinin bir çok kez Zarif'le komisyon toplantılarına katıldığını kaydeden Felahetpişe, "Daha önce hiçbir şekilde bu iddiaları komisyonda gündeme getirmedi ancak iddialar Ulusal Güvenlik Komisyonu tarafından incelenecek." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonunu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarıları hakkında "Khabaronline" adlı internet sitesine yaptığı bir açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni de kara para aklamayla ilgili düzenlenen yasa tasarıları aleyhinde kamuoyu oluşturmak için harcıyor." demişti.