İran'da kara para aklama yasasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Sadık Laricani, Mali Eylem Görev Gücüne (FATF) üyelikle ilgili İran'ın bankacılık sistemini ve yapılan işlemleri başkalarının bilgisine sunmanın ülke çıkarlarına hizmet etmediğini söyledi.

Başkent Tahran'da banka yöneticileriyle bir araya gelen Laricani, burada yaptığı konuşmada, İran'ın kara para aklamanın engellenmesi, terör finansmanıyla mücadele için kurulan FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) üyeliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

FATF tasarısının konseyde görüşüldüğünü ve üzerinde çalışıldığını aktaran Laricani, "İran'ın bankacılık sistemini ve yapılan işlemleri başkalarının bilgisine sunmak ülkenin çıkarına hizmet etmez." görüşlerini paylaştı.

Batılı ülkelerin tasarı ve anlaşmaları kendi çıkarlarına göre yorumladıklarını ve sorumluluklarını üstlerinden attığını savunan Laricani, FATF tasarısında İran'ın güvenliğini ilgilendiren hususlar olduğunu ve bu konuda uzman olan kişilerin uyarılarda bulunduğunu kaydetti.