İran’da Kaşıkçı cinayetinden etkilenen genç, aile üyelerini öldürdü

İran’da 18 yaşındaki bir genç, annesi, babası ve 13 yaşındaki kardeşini gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden etkilenerek öldürdüğünü söyledi.

İran’da 18 yaşındaki bir genç, annesi ve babası ile 13 yaşındaki kardeşini öldürdü. Tahran Eyaleti Özel Toplumsal Güvenlik Kurumu Yardımcısı Mehdi Serpenah cinayetin ayrıntılarına ilişkin açıklamasında, “18 yaşındaki genç, elleri kanlı bir şekilde emniyet merkezine gelerek evlerine giren bir şahsın anne ve babasını küçük kardeşi ile birlikte öldürdüğünü iddia etti. Bunun üzerine cinayete ilişkin inceleme başlatıldı” dedi.

Cinayetin işlendiği evde 13 yaşındaki çocuk ile birlikte anne ve babanın cesetlerini farklı odalarda tespit ettiklerini söyleyen Serpenah, “Aile üyelerini eve gelen bir kişinin öldürdüğünü iddia eden gencin çelişkili açılmaları nedeniyle 18 yaşındaki genci psikolog eşliğinde incelemeye aldık. Ardından genç, aile üyelerini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti” ifadelerini kullandı. Aile üyelerini öldürmek için uzun zamandır planlar yaptığını söyleyen genç, anne ve babasının küçük kardeşini daha çok sevdiklerini ve cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Polise verdiği ifadede aile üyelerini öldürmeyi planladığı sırada gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rastladığını söyleyen genç, Kaşıkçı cinayetinden etkilenerek öldürme planını yaptığını belirterek, “Annem ve babam beni sevmiyor ve babam sürekli bana hakaret ediyordu. Bu nedenle cinayeti işledim” dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018’de resmi işlemler için geldiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Yapılan incelemeler sonucu, cinayetten önce 11 kişilik infaz timinin konsolosluğa geldiği, cinayetten kısa bir süre sonra da binadan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Suudi Arabistanlı yetkililer ise suçlamaları reddetmişti.

