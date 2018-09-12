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İran'da kepenk kapatma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

İran'da yoğunlukla Kürtlerin yaşadığı kentlerde esnaf, rejim güçleri tarafından Komele üyesi 3 siyasi tutuklunun idam edilmesi ve Irak'taki İKDP kamplarına yönelik saldırıları protesto etmek için kepenk kapattı

İran'ın Kürdistan, Kirmanşah ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde esnaf, rejim güçleri tarafından Kürdistan Devrimci ve Emekçi Topluluk Partisi (Komele) üyesi 3 siyasi tutuklunun idam edilmesi ve Irak'taki İran Kürt Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait kamplara yönelik saldırıları protesto etmek için kepenk kapattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kürdistan eyaletinin merkezi Senendec, Sakız, Merivan kentleri, Batı Azerbaycan'a bağlı Mahabad, Nakede, Piranşehr, Bane, Bokan ve Kirmanşah'a bağlı Pave ile Civanrud'da esnaf kepenk kapattı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde konuşlanıp İran rejimine muhalif Kürt partileri (İKDP ve Komele) tarafından yapılan ortak çağrı üzerine gerçekleştirilen eylemin, İran'ın Erbil'deki İKDP kampına füze saldırısı ve Komele üyesi 3 kişinin idam edilmesine tepki olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, duvarlara idamların durdurulması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması için sloganların yazıldığı görüldü.

İran güçlerinin, geçtiğimiz cumartesi günü İKDP'ye ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı. İran'da daha önce yakalanan Komele üyesi Ramin Hüseyin Penahi, Lokman Muradi ve Zanyar Muradi terör eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle aynı gün idam edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
füze saldırısı İRAN Kepenk

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