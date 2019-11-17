HABER

İran'da Kirmanşah'taki gösterilerde bir polis öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:31 | Son Güncelleme

İran'da Kirmanşah'taki gösterilerde bir polis öldürüldü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Ali Ekber Cavidan, benzin zammı protestolarında bir emniyet görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Cavidan, "Kirmanşah kentinde dünkü gösterilerde bir grup silahlı eylemci Elaheye-24 Karakolu'nu ele geçirmek amacıyla saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada İyrec Cevahiri adındaki polis yaralanmıştı." dedi.

Cavidan, Binbaşı polis memuru Cevahiri'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartılmıştı.

Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç gibi birçok kentte benzin zammı protestoları cuma günü başladı.

PARTNERDünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!Dünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!
TBMM Başkanı Şentop “Meclis Simülasyonu” etkinliğinin açılış törenine katıldıTBMM Başkanı Şentop “Meclis Simülasyonu” etkinliğinin açılış törenine katıldı
Amatör maçta çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktıAmatör maçta çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzin zammı protestoları bir polis öldürüldü İRAN Kirmanşah

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan 'Suriye ile masaya oturun' çağrısı!

Feyzioğlu'ndan dikkat çeken çağrı: Suriye ile masaya oturun

Isparta'da korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Roketli saldırıda yaralandı, 70 gün sonra sivil şehit oldu

Roketli saldırıda yaralandı, 70 gün sonra sivil şehit oldu

ALES yapıldı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihi

Mersin'de korkutan görüntü! Yüzlerce balık telef oldu

Mersin'de korkutan görüntü! Yüzlercesi telef oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.