İran'da kömür madeninde göçük: 2 ölü

İran'ın Simnan eyaletinde bir kömür madenindeki tünellerin çökmesi sonucunda 2 madenci hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Simnan'a bağlı Damgan ilçesi Kaymakamı Ali Esger Mecd, başkent Tahran yakınlarındaki Simnan eyaletinde yer alan "Elburz-i Şarki" kömür madeninde göçük meydana geldiğini söyledi.

Madende 95 kişinin çalıştığını aktaran Mecd, "Elburz-i Şarki maden ocağındaki tünellerin çökmesi sonucunda iki madenci hayatını kaybetti." dedi.

Göçükte bir madencinin de yaralandığını aktaran Mecd, yaralı madencinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

