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İran'da kömür madeninde göçük: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

İran'da kömür madeninde göçük: 2 ölü

İran'ın Simnan eyaletinde bir kömür madenindeki tünellerin çökmesi sonucunda 2 madenci hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Simnan'a bağlı Damgan ilçesi Kaymakamı Ali Esger Mecd, başkent Tahran yakınlarındaki Simnan eyaletinde yer alan "Elburz-i Şarki" kömür madeninde göçük meydana geldiğini söyledi.

Madende 95 kişinin çalıştığını aktaran Mecd, "Elburz-i Şarki maden ocağındaki tünellerin çökmesi sonucunda iki madenci hayatını kaybetti." dedi.

Göçükte bir madencinin de yaralandığını aktaran Mecd, yaralı madencinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kömür Madeni Simnan

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