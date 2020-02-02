HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İran’da korona virüsü şüphesi

İran’da korona virüsü şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

İran’ın İsfahan eyaletinde bir havaalanı çalışanı korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.İran’da İsfahan Üniversitesi Tıp Fakültesi sözcüsü Areş Nucumi, Uluslararası İsfahan Havaalanı çalışanı 29 yaşındaki şahısta korona virüsü belirtileri görüldüğünü belirterek, “Farabi Hastanesine yatırılan kişi yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı belirtileri ile hastaneye getirildi.

İran’ın İsfahan eyaletinde bir havaalanı çalışanı korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İran’da İsfahan Üniversitesi Tıp Fakültesi sözcüsü Areş Nucumi, Uluslararası İsfahan Havaalanı çalışanı 29 yaşındaki şahısta korona virüsü belirtileri görüldüğünü belirterek, “Farabi Hastanesine yatırılan kişi yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı belirtileri ile hastaneye getirildi. Şu anda hastanede gözetim altında” dedi.
Korona virüsü belirtileri gösteren kişiden gerekli örneklerin alınarak incelenmesi için başkent Tahran’a gönderildiğini belirten Nucumi, kesin korona virüsü teşhisinin önümüzdeki 48 saat içerisinde yapılabileceğini söyledi. Nucumi, korona virüsü belirtileri gösteren hastanın havaalanı çalışanı olduğuna dikkat çekerek, şahsın Çinli turistlerle temas etmiş olabileceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladıBakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.