İran'da 'koronavirüs dedektörü' olarak ortaya çıkan sahte bomba dedektörünün hikayesi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da Devrim Muhafızları, Nisan 2020'de bir "koronavirüs dedektörü" geliştirdiklerini ve bununla 100 metre çapında virüs bulaşmış tüm yüzey ve kişileri tespit edebileceğini duyurdu.

Bilim dünyası bu açıklamayı şüpheyle karşıladı.

Cihazın görüntüsünü inceleyen uzmanlar, bunun 20 yıldan uzun bir süredir çeşitli ülkelerde satılan ve çatışma bölgelerindeki orduların bile kullandığı sahte bomba dedektörünün görüntüsüyle birebir aynı olduğunu açıkladı.

Peki bir sahte bomba dedektörü nasıl pek çok orduya on binlerce dolar karşılığında satılabildi?

BBC'den Caroline Hawley, hapis cezaları alan Britanyalı üreticilerine 80 milyon sterlinden fazla kazandıran ürünün hikayesini yazdı:

Bağdat'taki intihar bombacıları, Meksika'da uyuşturucu satıcıları ve Afrika'da kaçak avcılarla mücadele etmek için kullanılan "sihirli değneğin", patlayıcılardan fildişi ve kokaine kadar pek çok maddeyi bulabildiği iddia ediliyordu.

Tayland'ın güneyinde isyancılara karşı yapılan operasyonlarda, Pakistan'da Karaçi Havalimanı'nın korunmasında, Orta Doğu'da pek çok ülkede de otellerin güvenliğinde kullanıldı bu cihazlar.