İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Ancak sadece Kum kentinde 50 kişinin öldüğü iddia ediliyor.İran’da yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre virüse yakalanan insanların sayısı ise 61'e çıktı. Sağlık Bakanlığı 900 kişinin ise durumunun şüpheli olduğunu ve testlere tabi tutulduğunu açıkladı.

İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi Farahani ise sadece Kum kentinde virüsten ölenlerin sayısının 50 olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddia İran Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA'nın haberine göre, Farahani Kum'da 250'den fazla kişinin karantina altına alındığını belirtti.

Afganistan'da da Pazartesi günü ilk kez hastalığa rastlandı. Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz vakanın ülkenin İran sınırındaki Herat vilayetinde görüldüğünü açıkladı. Firuz vatandaşlardan Herat'a ya da Herat'tan başka vilayetlere seyahat etmemelerini istedi. Afganistan İran ile sınır kapısını da kapattı.