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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2020 14:15 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakanlığı virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye çıktığını açıkladı.

Ancak sadece Kum kentinde 50 kişinin öldüğü iddia ediliyor.İran’da yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre virüse yakalanan insanların sayısı ise 61'e çıktı. Sağlık Bakanlığı 900 kişinin ise durumunun şüpheli olduğunu ve testlere tabi tutulduğunu açıkladı.

İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi Farahani ise sadece Kum kentinde virüsten ölenlerin sayısının 50 olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddia İran Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA'nın haberine göre, Farahani Kum'da 250'den fazla kişinin karantina altına alındığını belirtti.

Afganistan'da da Pazartesi günü ilk kez hastalığa rastlandı. Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz vakanın ülkenin İran sınırındaki Herat vilayetinde görüldüğünü açıkladı. Firuz vatandaşlardan Herat'a ya da Herat'tan başka vilayetlere seyahat etmemelerini istedi. Afganistan İran ile sınır kapısını da kapattı.

Bahreyn ve Kuveyt'te de Pazartesi günü ilk koronavirüs vakalarına rastlandı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Meşhed kentinden Kuveyt'e geri dönen üç kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı. Bahreyn'de virüs taşıyan kişinin de İran'dan ülkeye geri dönüş yapmış olduğu belirtildi. Irak'ta da ilk yeni tip koronavirüs vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü.

Türkiye Pazar günü yeni tip koronavirüsün yayılması üzerine İran ile sınır kapılarını kapatmıştı.

İran’da yeni tip koronavirüs ilk kez Kum kentinde görülmüştü. Kentte Çinli bir firma tarafından inşa edilen güneş enerjisi santralinde çalışan işçilerin virüsü ülkelerinden getirdiği tahmin ediliyor.

dpa / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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