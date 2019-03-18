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İran'da kum fırtınası toz miktarını 25 kat arttırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

İran'da kum fırtınası toz miktarını 25 kat arttırdı

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz miktarı normal değerlerin 25 katına çıktı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Zahidan Meteoroloji Müdürü Muhsin Bestani, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'daki şiddetli kum fırtınasının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Bestani, "Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan kum fırtınası havadaki toz miktarını 25 kat arttırdı." dedi.

Görüş mesafesinin Uluslararası Zahidan Havalimanı'nda 500 metreye kadar düştüğünü belirten Bestani, toz bulutunun meydana getirdiği hava kirliliği derecesinin ise 3 bin 817 mikrogram/metreküpe ulaştığını kaydetti.

- Zabul kentinde toz miktarı 9,5 kat arttı

Zahidan Meteoroloji Müdürü Bestani, aynı eyalete bağlı Zabul kentinde de kum fırtınasının etkili olduğunu belirtti.

Saatte hızı 76 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle hava kirliliği derecesinin bin 456 mikrogram/metreküpe ulaştığını aktaran Bestani, havadaki toz miktarının normal değerlerin 9,5 katına çıktığını, Zabul Havalimanı''ndaki görüş mesafesinin ise 2 bin 500 metreye düştüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kum Fırtınası Sistan-Beluçistan eyaleti Zabul kenti Zahidan

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