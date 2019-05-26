HABER

İran'da Laricani yeniden Meclis Başkanı seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:14 | Son Güncelleme

İran'da Laricani yeniden Meclis Başkanı seçildi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Başkanlığına yeniden Kum kenti milletvekili Ali Laricani seçildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclis Genel Kurulunda yapılan 10'uncu dönem 4'üncü yıl Meclis Başkanlığı seçimine muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Laricani, Tahran Milletvekili reformist Muhammed Rıza Arif ve Humeynişehr Milletvekili Muhammed Cevad Ebtehi aday oldu.

Meclisin bugünkü oturumunda düzenlenen başkanlık seçimini toplamda 274 oyun 155'ini alan Laricani kazandı.

Başkan yardımcılığı seçimlerinde de Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan yeniden 1'inci başkan yardımcısı olurken, Kirmanşah Milletvekili Abdurrıza Mısri de 2'nci başkan yardımcısı seçildi.

Muhammed Ali Vekili, Seyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, Ali Asgar Yusufnejad, Ali Rıza Rahimi, Ahmed Emir Abadi Ferahani ve Ekber Rencberzade Meclis Başkanlığı sekreterleri olarak seçildiler.

İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimleri ise yılda bir gerçekleştiriliyor.

- Ali Laricani Kimdir?

İran Devrimi'nin (1979) tanınmış simalarından Ayetullah Mirza Haşim Amuli'nin oğlu olan İran'ın ılımlı muhafazakar kanada mensup devlet adamlarından Ali Laricani 1957'de Irak'ın Necef kentinde doğdu.

Laricani, gençliğinde Kum kentindeki Hakkani Medresesi'nde din eğitimi aldı. Daha sonra Şerif Üniversitesinde Matematik ve Bilgisayar Bilimi, Tahran Üniversitesinde de Batı Felsefesi alanında diploma aldı.

Bir süre Devrim Muhafızları Ordusunda görev yapan Laricani burada komutanlığa kadar yükseldi. Humeyni döneminin Başbakanı ve şu an ev hapsinde tutulan Mir Hüseyin Musevi hükümetinde İş ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı olarak başladığı siyaset hayatında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) başkanlığı ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlığı görevlerini üstlendi.

2005'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olan Laricani, Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı seçimlerden altıncı sırada çıktı. 2005'te dini lider Hamaney tarafından atandığı Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinden 2007'de Ahmedinejad'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. 2008'de düzenlenen 8'inci dönem parlamento seçimlerine Kum kentinden katılan Laricani, o dönemden bu güne Meclis Başkanlığını yürütüyor.

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
İstanbul’dan Kudüs’e yürüyorİstanbul’dan Kudüs’e yürüyor
Kazada ’öldü’ diye morga kaldırıldı, 33 yıldır yaşıyorKazada ’öldü’ diye morga kaldırıldı, 33 yıldır yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Laricani Başkanlık seçimi İran meclisi yeniden seçildi

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.