İran'da mayın patladı: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Irak sınırında yer alan Merivan kentinde, İran-Irak savaşından kalan mayının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kürdistan eyaleti Kızılay Başkanı Muhammed Bakır Muhammedi, "Merivan kentine bağlı Dereveran köyünde mayın patlaması nedeniyle 2 kaçakçı hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı." dedi.

İran ile Irak arasındaki bin 458 kilometrelik sınır hattına, 1980-1988 yılları arasında 8 yıl süren savaş sırasında çok sayıda mayın döşendiği biliniyor. Sınır hattındaki mayınların zaman zaman patlaması sebebiyle ülkede ölüm ve yaralanmalar yaşanıyor.

