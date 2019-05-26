HABER

İran’da Meclis Başkanlığı seçimleri sonuçlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

İran’da yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde Ali Laricani bir kez daha Meclis Başkanı olarak seçildi.İran Meclisinde bu sabah yapılan açık oturumda Ali Laricani’ye 12.

İran’da yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde Ali Laricani bir kez daha Meclis Başkanı olarak seçildi.
İran Meclisinde bu sabah yapılan açık oturumda Ali Laricani’ye 12. yılında yeniden Meclis Başkanlığı görevi verildi. Laricani, Ümit grubundan aday olan Muhammed Rıza Arif ve bağımsız aday Muhammed Cevat Ebti’yi geride bırakarak Meclis Başkanlığı seçimlerini kazandı. Muhammed Rıza Arif 105 oy alırken, Ali Laricani 155 oy aldı. Meclis Başkanvekilliği için yapılan oylamada ise Ümit grubundan Abdulrıza Mısri 148 oyla seçildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Firmalar yerli otomobil projesinde önemli yol aldılar”Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Firmalar yerli otomobil projesinde önemli yol aldılar”

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Bakan Soylu: 329 bin Suriyeli geri döndü

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Binali Yıldırım: Alçaklara gereken dersi verdik

Binali Yıldırım: Gereken dersi verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi üzüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Kurtulmuş: AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER konusunda noktayı koydu!

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.