İran'da Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı'ndan güvenlik güçlerine suçlama

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Ahvaz kentinde 25 kişinin ölümüne neden olan askeri geçit törenine yönelik terör saldırısının güvenlik güçlerinin ihmali sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Felahetpişe, saldırıyla ilgili İstihbarat Bakanlığı ve askeri yetkililer tarafından sunulan görüntülerin saldırıda güvenlik güçlerinin ihmali olduğunu kesin olarak ortaya koyduğunu belirtti.

Saldırının gerçekleştiği alanın çevresinde 8-9 keskin nişancının olduğunu aktaran Felahetpişe, şunları söyledi:

"Onlar 30 saniyede teröristleri etkisiz hale getirebilirdi. Saldırı sırasında bir kameraman keskin nişancılardan birine saldırganlara ateş açması için yalvarıyor ancak bu kişi ateş etme talimatı gelmediğini söylüyor. Onun yanında olan bir kişi komutanı arayınca komutan ateş etme emri veriyor ancak bu kişi yine de ateş etmiyor."

Felatepişe, "Birkaç teröristin ihmalkârlıktan faydalanarak insanlarımızı öldürmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

