HABER

İran'da Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı'ndan güvenlik güçlerine suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Ahvaz kentinde 25 kişinin ölümüne neden olan askeri geçit törenine yönelik terör saldırısında güvenlik güçlerini ihmalkârlıkla suçladı - Felahetpişe: - "Saldırı sırasında bir kameraman, keskin nişancılardan birine saldırganlara ateş açması için yalvarıyor ancak bu kişi ateş etme talimatı gelmediğini söylüyor. Onun yanında olan bir kişi komutanı arayınca komutan ateş etme emri veriyor ancak bu kişi yine de ateş etmiyor"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Ahvaz kentinde 25 kişinin ölümüne neden olan askeri geçit törenine yönelik terör saldırısının güvenlik güçlerinin ihmali sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Felahetpişe, saldırıyla ilgili İstihbarat Bakanlığı ve askeri yetkililer tarafından sunulan görüntülerin saldırıda güvenlik güçlerinin ihmali olduğunu kesin olarak ortaya koyduğunu belirtti.

Saldırının gerçekleştiği alanın çevresinde 8-9 keskin nişancının olduğunu aktaran Felahetpişe, şunları söyledi:

"Onlar 30 saniyede teröristleri etkisiz hale getirebilirdi. Saldırı sırasında bir kameraman keskin nişancılardan birine saldırganlara ateş açması için yalvarıyor ancak bu kişi ateş etme talimatı gelmediğini söylüyor. Onun yanında olan bir kişi komutanı arayınca komutan ateş etme emri veriyor ancak bu kişi yine de ateş etmiyor."

Felatepişe, "Birkaç teröristin ihmalkârlıktan faydalanarak insanlarımızı öldürmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

PARTNERİşte en çok tercih edilen otomobil modelleriİşte en çok tercih edilen otomobil modelleri
Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü
Vahşetin zanlısı, tedavisinin ardından Bursa'ya getirilecekVahşetin zanlısı, tedavisinin ardından Bursa'ya getirilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haşmetullah Felahetpişe İRAN

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Türkiye'de Zorba alarmı

Türkiye'de Zorba alarmı

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

TSK açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! Yusuf Nazik, isimleri verdi! 8 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! Yusuf Nazik, isimleri verdi! 8 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.