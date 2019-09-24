Ayetullah Hemedani de konuya ilişkin, "İmam Cafer Sadık'ın belirttiği üzere 'Sufiler bizim düşmanımızdır.' Onların tanıtımı ne şekilde olursa olsun haramdır." şeklinde yazılı açıklama yaptı.

Diziyle ilgili görüşü sorulan Mekarim Şirazi, fetvasında, "Bu dizi filmin çekimi, sapık sufi fırkasının reklamının yapılmasına neden olur. Caiz değildir, engellenmelidir." ifadelerini kullandı.

Yerel medyaya göre, ülkedeki dini otoritelerden (taklit merci) Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi ve Ayetullah Nuri Hemedani, Mevlana ve Şemsi Tebrizi'nin hayatını konu edinen "Aşk Sarhoşu" adlı dizi filmin çekilmesini sakıncalı buldu.

İSTANBUL (AA) - İran'da çekilmesi planlanan Mevlana ve Şemsi Tebrizi'nin hayatının anlatılacağı dizi hakkında bazı dini otoritelerin olumsuz görüş bildirmesi dizinin yapımını tehlikeye attı.

Reformist siyasetçi Muhammed Ali Ebtehi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diziyi engellemeye yönelik fetvaları eleştirdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ebtehi, "Ayetullah Mekarim Şirazi, Şemsi Tebrizi filminin sapık sufi fırkasının tanıtımı olması gerekçesiyle caiz olmadığı yönünde fetva verdi. Ayetullah Hemedani de aynı şekilde. Eğer gerçekten sufi fırkası Şems ve Mevlana mektebinden neşet ettiyse, sufiler için bundan daha gurur verici bir şey olamaz. Sufiler bu fetvaların kıymetini bilmeli!" ifadelerini kullandı.

Yine İranlı gazeteci-yazar Abdurrıza Daveri de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında söz konusu fetvaların terör örgütü DEAŞ vari düşüncelere alan açtığını belirtti.

Daveri, şunları kaydetti:

"Sufi düşüncesi, Orta Doğu bölgesinde DEAŞ düşüncesinin yayılmasının engellenmesinde en önemli etkendir. Bugün sufi ve Şemsi Tebrizi karşıtlığı yapanlar, gerçekte bölgede DEAŞ düşüncesinin yayılmasına zemin hazırlamaktadırlar."

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, yönetmenliğini İranlı Hasan Fethi'nin yapacağı dizi filmde Şemsi Tebrizi karekterini Şehab Hüseyni'nin canlandırması bekleniyordu. Mevlana'yı canlandıracak oyuncuyla ilgili bir Türk sanatçıdan söz edilirken daha sonra bu rolün İranlı sanatçı Parsa Piruzfer'e verildiği duyurulmuştu.

İran'da fetvalarının uygulanması dini zorunluluk olarak kabul edilen taklit mercilerinin dizi filmle ilgili açıkladıkları olumsuz düşüncelerin, filmin çekilmesi önünde engel olarak görülüyor.

