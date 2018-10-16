İran’da Militanlar 14 Güvenlik Görevlisini Kaçırdı

İranlı militanlar Pakistan sınırı yakınında sınır güvenlik muhafızlarından 14 kişiyi kaçırdı.
Adı açıklanmayan bir yetkili İran basınına yaptığı açıklamada kaçırılanlardan ikisinin Devrim Muhafızları’nın istihbarat ekibinden olduğunu kaydetti. Diğerleri ise gönüllü milis teşkilatı Besic güçleri üyeleri ve sınır muhafızları.
Kaçırma olayı Sistan’ın güneydoğusundaki Loukdan sınır geçişinde gece saatlerinde meydana geldi. Bölge afyon kaçakçılığında kullanılan işlek bir yolun üzerinde bulunuyor.
El Kaide bağlantılı grup üstlendi
İran basını daha sonra El Kaide bağlantılı Ceyş el Adl adlı grubun saldırıyı üstlendiğini aktardı.
Ayrılıkçı Beluç grupların faaliyetler yürüttüğü Belucistan bölgesi Pakistan’ın güney batısındaki Sistan, İran’ın güney doğusundaki Belucistan vilayeti ve Afganistan’ın güneyindeki Belucistan bölgesinden oluşuyor.
Daha önce benzer bir kaçırma eyleminde grup İranlı bir askeri öldürmüş, dört askeriyse en az iki ay esir tuttuktan sonra serbest bırakmıştı. Kaçırılanların Pakistan’a götürüldüğü belirtilmişti.
“Terörist eğiten ülkeler kiraladı”
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Ceyş el-Adl için “yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklenen bir terörist grup” olarak söz edildi ve örgütün “kötü niyetli, tepkisel ve terörist eğiten bölge ülkeleri tarafından kiralandığı” belirtildi. Bu tanımlamanın İran’ın bölgedeki rakibi Suudi Arabistan ve onun körfezdeki müttefiklerine işaret ettiği sanılıyor.
Pakistan’ın sorumluluk alması gerekiyor
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpour, Pakistan’a kaçırmalarla ilgili ortak bir operasyon düzenlenmesi çağrısı yaptı. Pakpour, Pakistan’ın bu anlamda daha çok sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
Eylül ayında da asker kılığına girmiş militanlar İran’ın güney batısındaki petrol zengini Ahvaz kentinde 24 kişiyi öldürmüş ve 60’tan fazla kişiyi yaralamıştı. Hamaney saldırıdan Riyad’ı ve Abu Dabi’yi sorumlu tutmuştu. Her iki ülke de eylemle ilgisi olduğu iddialarını reddetmişti.
Hem bölgedeki Arap ayrılıkçılar hem de IŞİD saldırıyı üstlenmişti.
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