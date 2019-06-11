İran'da muhafazakar basından Alman bakana Nazi benzetmesi

"Nazizm ve faşizmin kokuşmuş artıkları, tarihin en zayıf günlerini geçiren Avrupa'da kendilerini gösterdi. Avrupa, elçisini ABD'nin izni olmadan nükleer anlaşmayı uygulayamayacağını ancak İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini azaltmasını kabul etmeyeceklerini söylemek için İran'a gönderdi. Bu açıklamaları yapacaksa neden İran'a geldi?"

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Cevan" gazetesi, ziyaretle ilgili manşetinden verdiği haberde, Alman bakanı gamalı haçlı kol bandı takan ve Nazi selamı veren bir karikatürle tasvir etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın muhafazakar "Cevan" gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı gamalı haçlı kol bandı takan ve Nazi selamı veren karikatürüyle tasvir etti.

İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen ülkenin en köklü gazetelerinden "Keyhan" da Maas'ın Tahran'ın savunma kapasitesi konusundaki endişelerini dile getirdiğini ancak Almanya'nın 1980-88 arasında gerçekleşen İran-Irak savaşı sırasında Almanya'nın Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yönetimine kitle imha silahları tedarik ettiğini yazdı.

Gazete haberinde şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın savunma kapasitesi hakkında endişelerinizi dile getirmek yerine İran halkından özür dilemenin ve politikalarınızı gözden geçirmenizin daha iyi olacağını düşünmüyor musunuz?"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, dün Tahran'ı ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

Maas, Zarif'le görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmayı korumaya çalışacaklarını ve Tahran'ın bölgesel nüfuzu konusunda görüşmeler yapmak istediklerini söylemişti.

Zarif ise ABD ve Avrupa'nın söz konusu anlaşmayı yerine getirmeden başka bir müzakereye geçilemeyeceğini ve bölgedeki istikrarsızlığın sebebinin ABD olduğunu belirtmişti.