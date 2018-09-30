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İran'da muhafazakarlar FATF yasasını protestosu etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

Başkent Tahran'da onlarca kişi, Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na üyelik tasarının kabul edilmemesini istedi

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da onlarca kişi, Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik tasarısını protesto etti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, meclis binası önünde toplanan muhafazakar grup Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu (CFT) da kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik tasarısının kabul edilmemesi talebiyle eylem düzenledi.

Taşıdıkları pankartlarla söz konusu tasarının kabul edilmesinin aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan grup içerisinde Nasrullah Pejmanfer, Ahmed Salik ve Cevad kerimi Kuddusi gibi bazı muhafazakar milletvekillerinin de yer alması dikkati çekti.

ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup, FATF karşıtı imza kampanyası başlattı.

-İran'da FATF yasası tartışmaları

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile birlikte gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için ekim ayına kadar süre vermişti.

İran meclisi söz konusu yasa tasarısını salı günü, "uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımını" öngören maddeyi çıkararak onaylamış ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ne sunmuştu.

İran'da muhafazakâr kanat, FATF yasa tasarısının kabul edilmesi ve bu kuruma üye olunması halinde ülkenin gizli bilgilerinin "düşmana" açık hale geleceği iddiasıyla bu sürece şiddetle karşı çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FATF yasası İRAN protesto

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