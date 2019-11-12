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İran'da muhalif Arap şairin cenaze töreninde "olay çıkaranlara" gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

Huzistan Emniyet Müdürlüğü, "zehirlenerek öldürüldüğü" iddia edilen Arap asıllı muhalif şair Hasan Haydari'nin dünkü cenaze töreninde "olay çıkardıkları" tespit edilen bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - İran'da "zehirlenerek öldürüldüğü" iddia edilen Arap asıllı muhalif şair Hasan Haydari'nin dünkü cenaze töreninde "olay çıkardıkları" ileri sürülen bazı kişilerin gözaltına alındığı duyuruldu.

Rokna haber sitesine göre, Huzistan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Haydari'nin cenaze törenine yaklaşık 1000 kişi katıldı. Katılımcılardan bazıları, ortamdan istifade ederek bir bankanın camlarını kırdı ve lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Cenaze töreninde olay çıkardıkları tespit edilen kişiler gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların kimlikleri ve sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

- İran'daki Arap asıllı ses sanatçısı Abbas Sahagi gözaltına alındı

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Arap asıllı İran vatandaşı ses sanatçısı Abbas Sahagi'nin de bulunduğu belirtildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (Hrana) haberine göre, Sahagi, dünkü cenaze töreninde Tahran rejimi aleyhine şiir okuması nedeniyle gözaltına alındı.

Arap asıllı muhalif şair Haydari'nin, Arapların çoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde düzenlenen dünkü cenaze töreninde, ayrılıkçı sloganlar atılmıştı.

İran yönetimini eleştiren ve ülkedeki Arapların haklarını savunan şiirleriyle ön plana çıkan Haydari, pazar günü kaldırıldığı Ahvaz'daki Şifa Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Haydari'nin ölüm haberinin ardından Ahvaz'da sokak gösterileri düzenlenmişti.

Emniyet birimleri, ölüm sebebini "kalp krizi" olarak açıklasa da Haydari'nin yakınları muhalif şairin "zehirlenerek öldürüldüğünü" ileri sürüyor.

İran'da emniyet güçleri tarafından defalarca gözaltına alınan 29 yaşındaki şair, son olarak geçen yıl gözaltına alınmış ve şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı.

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Arap asıllı muhalif şair Hasan Haydari Cenaze Töreni gözaltı İRAN

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