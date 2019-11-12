İran'da muhalif Arap şairin cenaze töreninde "olay çıkaranlara" gözaltı

İSTANBUL (AA) - İran'da "zehirlenerek öldürüldüğü" iddia edilen Arap asıllı muhalif şair Hasan Haydari'nin dünkü cenaze töreninde "olay çıkardıkları" ileri sürülen bazı kişilerin gözaltına alındığı duyuruldu.

Rokna haber sitesine göre, Huzistan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Haydari'nin cenaze törenine yaklaşık 1000 kişi katıldı. Katılımcılardan bazıları, ortamdan istifade ederek bir bankanın camlarını kırdı ve lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Cenaze töreninde olay çıkardıkları tespit edilen kişiler gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların kimlikleri ve sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

- İran'daki Arap asıllı ses sanatçısı Abbas Sahagi gözaltına alındı

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Arap asıllı İran vatandaşı ses sanatçısı Abbas Sahagi'nin de bulunduğu belirtildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (Hrana) haberine göre, Sahagi, dünkü cenaze töreninde Tahran rejimi aleyhine şiir okuması nedeniyle gözaltına alındı.