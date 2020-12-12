İran'da Muhalif Gazeteci İdam Edildi

İran’da hükümet karşıtı protestoları teşvik etmekle suçlanan İranlı muhalif gazeteci idam edildi. 47 yaşındaki Ruhullah Zam’ın idam haberi İran resmi televizyon kanalında açıklandı.

Yazılarını ağırlıklı olarak Amadnews blog sayfasında kaleme alan ve bir milyondan fazla takipçisi bulunan Zam, baskı gördüğü İran’dan kaçarak bir süre Fransa’da yaşamasının ardından 2019 yılında İran tarafından ele geçirilip İran’a geri getirilmişti.

İran Devrim Muhafızları, Zam’ın 2019 yılında yakalanmasıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi paylaşmış değil. Ancak Muhafızlar’a yakınlığıyla bilinen Nour Haber Ajansı geçen hafta bir haberinde Zam’ın 2019 yılında Irak’a seyahat ettiği sırada yakalanarak İran’a getirildiğini aktardı.

Devlet televizyonundan bugün yayınlanan açıklamada, “Devrim karşıtı Amadnews haber ağının direktörü bu sabah asılarak idam edildi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Zam, “isyanın lideri” olarak nitelendirildi.

Haziran ayında Zam hakkında karar alan mahkeme, muhalif gazeteciyi, genellikle casusluk ve hükümeti devirme girişimiyle tutuklananlara verilen “dünyada yolsuzluk yapma” suçlamasıyla idama mahkum etmişti.