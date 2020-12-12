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İran'da Muhalif Gazeteci İdam Edildi

12.12.2020 20:26 | Son Güncelleme:
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İran'da Muhalif Gazeteci İdam Edildi

İran’da hükümet karşıtı protestoları teşvik etmekle suçlanan İranlı muhalif gazeteci idam edildi. 47 yaşındaki Ruhullah Zam’ın idam haberi İran resmi televizyon kanalında açıklandı

İran’da hükümet karşıtı protestoları teşvik etmekle suçlanan İranlı muhalif gazeteci idam edildi. 47 yaşındaki Ruhullah Zam’ın idam haberi İran resmi televizyon kanalında açıklandı.

Yazılarını ağırlıklı olarak Amadnews blog sayfasında kaleme alan ve bir milyondan fazla takipçisi bulunan Zam, baskı gördüğü İran’dan kaçarak bir süre Fransa’da yaşamasının ardından 2019 yılında İran tarafından ele geçirilip İran’a geri getirilmişti.

İran Devrim Muhafızları, Zam’ın 2019 yılında yakalanmasıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi paylaşmış değil. Ancak Muhafızlar’a yakınlığıyla bilinen Nour Haber Ajansı geçen hafta bir haberinde Zam’ın 2019 yılında Irak’a seyahat ettiği sırada yakalanarak İran’a getirildiğini aktardı.

Devlet televizyonundan bugün yayınlanan açıklamada, “Devrim karşıtı Amadnews haber ağının direktörü bu sabah asılarak idam edildi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Zam, “isyanın lideri” olarak nitelendirildi.

Haziran ayında Zam hakkında karar alan mahkeme, muhalif gazeteciyi, genellikle casusluk ve hükümeti devirme girişimiyle tutuklananlara verilen “dünyada yolsuzluk yapma” suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

Bu karara o dönemde, Zam’ın oğlunun iltica başvurusu yaptığı Fransa’dan ve birçok insan hakları kuruluşundan da tepki gelmişti.

Zam, İran’da 2017 yılında patlak veren hükümet karşıtı protestolarda kışkırtıcı rol oynadığı iddiasıyla hüküm yiyen birçok muhaliften biriydi.

İran yönetimi özellikle son aylarda yurt dışında yürüttüğü istihbarat operasyonları sonucu ülkede gördüğü baskı nedeniyle kaçan çok sayıda muhalifi gözaltına alarak Tahran’a yargılanmak üzere geri getirdi.

İnsan hakları savunucularından tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “RSF İran yargısının bu yeni suçu nedeniyle dehşete düşmüş durumda ve bu idamın arkasındaki ismi Dini Lider Ayetullah olarak görüyor” ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Af Örgütü’nden Diana Eltahawy de tepkisini, “Zam’ın idamı İran’da ifade özgürlüğüne yapılan ölümcül bir darbedir ve İranlı yetkililerin korku yayıp muhalefeti susturmak için ne kadar zalim olabildiklerini gösteriyor” sözleriyle dile getirdi.

İranlı yetkililer, yurt dışında yaşayan hükümet karşıtı İranlılar’ın ülkede ekonomik sıkıntılara tepki olarak ortaya çıkan 2017’deki protestolarda rolü olduğu ve buna Amerika ve Suudi Arabistan’ın da destek verdiği iddiasında.

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