İran'da muhalif gazeteci Ruhollah Zam idam edildi

İran'da hükümet karşıtı gösterileri kışkırtmak ve casuslukla suçlanan gazeteci Ruhollah Zam, Yüksek Mahkeme'nin cezayı onaması sonrası bugün asılarak idam edildi.

İnfazı İran Devlet Televizyonu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları geçen yıl Ekim ayında Fransa'da sürgünde yaşayan Zam'ın yakalanarak İran'a götürüldüğünü açıklamıştı. Zam'ın nasıl yakalandığı bilinmiyor.

Zam, Amadnews (Halkın Sesi) aslı muhalif internet sitesi ve Telegram hesabını yönetiyordu. Tahran, Amadnews'i 2017-2018 yıllarındaki hükümet karşıtı protestoları kışkırtmakla suçluyordu.

Zam'ın şifreli mesajlaşma uygulaması olan Telegram'daki hesabının yaklaşık bir buçuk milyon takipçisi vardı. Burada protestolar ve İranlı yetkililerle ilgili haberler paylaşılıyordu.

Platform İranlı yetkililer tarafından kapatılmış ancak sonra başka bir isimle yeniden açılmıştı.

BBC Farsça'nın haberine göre Zam Haziran ayında görülen mahkemede İsrail ve Fransa lehine casusluk, ABD hükümeti ile iş birliği yapmak ve gizli belgelerin ele geçirilmesinden suçlu bulunmuştu.