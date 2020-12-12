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İran'da muhalif gazeteci Ruhollah Zam idam edildi

12.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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İran'da muhalif gazeteci Ruhollah Zam idam edildi

İran'da hükümet karşıtı gösterileri kışkırtmak ve casuslukla suçlanan gazeteci Ruhollah Zam, Yüksek Mahkeme'nin cezayı onaması sonrası bugün asılarak idam edildi.

İran'da hükümet karşıtı gösterileri kışkırtmak ve casuslukla suçlanan gazeteci Ruhollah Zam, Yüksek Mahkeme'nin cezayı onaması sonrası bugün asılarak idam edildi.

İnfazı İran Devlet Televizyonu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları geçen yıl Ekim ayında Fransa'da sürgünde yaşayan Zam'ın yakalanarak İran'a götürüldüğünü açıklamıştı. Zam'ın nasıl yakalandığı bilinmiyor.

Zam, Amadnews (Halkın Sesi) aslı muhalif internet sitesi ve Telegram hesabını yönetiyordu. Tahran, Amadnews'i 2017-2018 yıllarındaki hükümet karşıtı protestoları kışkırtmakla suçluyordu.

Zam'ın şifreli mesajlaşma uygulaması olan Telegram'daki hesabının yaklaşık bir buçuk milyon takipçisi vardı. Burada protestolar ve İranlı yetkililerle ilgili haberler paylaşılıyordu.

Platform İranlı yetkililer tarafından kapatılmış ancak sonra başka bir isimle yeniden açılmıştı.

BBC Farsça'nın haberine göre Zam Haziran ayında görülen mahkemede İsrail ve Fransa lehine casusluk, ABD hükümeti ile iş birliği yapmak ve gizli belgelerin ele geçirilmesinden suçlu bulunmuştu.

İnsan hakları örgütleri ise Zam'ın ifadelerinin zor kullanarak alındığını savunarak davanın adil görülmediği eleştirilerini getirmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Zam hakkında verilen idam kararının İran'da ifade ve basın özgürlüğüne karşı çok büyük bir darbe olduğunu belirtmişti.

Hükümet karşıtı protestolarda tutuklanmasının ardından İran'dan kaçmıştı

Ruhollah Zam, İran'da bilinen reformcu bir din adamı olan Muhammed Ali Zam'ın oğluydu.

Ruhollah Zam, İran'da 2009 yılında yapılan ve hileli olduğu iddiasıyla protestolara neden olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözaltına alınmış, daha sonra İran'dan kaçarak, önce Malezya, ardından da siyasi sığınmacı olarak Fransa'ya yerleşmişti.

İran Devrim Muhafızları Zam'ı "modern istihbarat yöntemleri ve yenilikçi taktikler" yoluyla yabancı ülke istihbarat servislerini "kandırarak" yakaladıklarını iddia etmişti.

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