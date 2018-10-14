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İran'da mutlak yoksul oranı yüzde 34'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

İran'da mutlak yoksul oranı yüzde 34'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi İşçiler Grubu Başkanı Ali Rıza Mahcub, ülkedeki mutlak yoksulluğun geçen yıla oranla iki kat artarak, yüzde 34'e yükseldiğini belirtti.

Asriran haber sitesine konuşan Mahcub, "Geçen yıl yüzde 17 olan mutlak yoksul oranı, bu yıl iki kat artarak yüzde 34'e yükseldi." dedi.

Mahcub, Birleşmiş Milletler Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan tanımlamayla, "günlük 2 dolardan az geliri olan kişilerin mutlak yoksul" şeklinde nitelendiğini hatırlatarak, geçen yıl ülkesinde asgari ücretin en az 3 milyon tümen olmasını savunduklarını ancak, bu yılki hayat pahalılığı da göz önüne alınarak söz konusu rakamın daha yüksek olması gerektiğini kaydetti.

İran'da asgari ücret geçen yıla oranla yüzde 20 artırılarak 1 milyon 114 bin 140 tümen (yaklaşık 77 dolar) olarak belirlenmişti.

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İran Meclisi İşçiler Grubu Başkanı Ali Rıza Mahcub mutlak yoksul oranı

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