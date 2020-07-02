İran'da Nükleer Tesiste Yangın

Natanz Valisi Ramaznali Ferdosi de Tasnim haber ajansına verdiği demeçte tesiste meydana gelen “olayın” yangına neden olduğunu aktardı, yangının nedeniyle ilgili ayrıntı vermedi.

İran Atom Enerjisi Dairesi sözcülerinden Behruz Kamalvandi devlet televizyon kanalında yaptığı açıklamada, tesiste bir hasar olmadığını, inceleme altına alınan yanan barakanın içinde aktif materyal ya da çalışan bulunmadığını söyledi.

İran Atom Enerjisi Dairesi yangınla ilgili ilk açıklamasında, tesiste “bir olay” meydana geldiğini aktardı, daha sonra da yeraltındaki tesisin üzerinde bulunan bir barakanın kısmen yandığını gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Bazı uzmanlar olayın arkasında sabotaj ihtimali olduğuna dikkat çekiyor. Nükleer alanında uzman eski bir İranlı yetkili Reuters’a açıklamalarda bulundu. İsmini gizli tutan uzman, “Olay diye nitelendirilen bu durumun Parçin askeri üssü yakınlarındaki patlamadan sadece birkaç gün sonra olması, sabotaj ihtimalinin tamamen yok sayılamayacağını gösteriyor” dedi ve Natanz’daki tesisteki santrifüjlerin daha önce de bilgisayar virüsü vasıtasıyla saldırının hedefi olduğunu hatırlattı. 2010 yılındaki bu saldırının ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

Geçen hafta Cuma günü Tahran’ın doğusundaki Parçin askeri üssü yakınlarında bir patlama meydana gelmiş, yetkililer bu patlamanın bölgedeki bir doğalgaz deposunda meydana geldiğini ileri sürmüştü.

Birçok batılı güvenlik uzmanı, Tahran’ın Parçin’deki askeri üste yıllar önce nükleer bomba denemesi yaptığını savunuyor.

