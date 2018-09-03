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İran'da OANA 43. Yönetim Kurulu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:27 | Son Güncelleme

IRNA'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, OANA'nın yapısı ve kuruluş tüzüğü görüşüldü

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği'nin (OANA) 43. Yönetim Kurulu Toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.

Toplantıya, Anadolu Ajansından (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman ile Farsça Haberler Editörü Hikmet Gök katıldı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, OANA'nın yapısı ve kuruluş tüzüğü görüşüldü.

Katılımcılar toplantıda, Asya ve Pasifik ajanslarının daha etkin hale gelmesi, Batı merkezli medyanın etkisinin azaltılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

OANA'nın bir sonraki yönetim kurulu toplantısı Vietnam'da yapılacak. Güney Kore'nin ulusal haber ajansı YONHAP ise 2019 ila 2022 arası dönem başkanlığını üstlenecek.

Ev sahibi IRNA da OANA'nın 2022-2025 dönem başkanlığı için adaylığını açıkladı.

OANA 42. Yönetim Kurulu Toplantısı, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın ev sahipliğinde başkent Beyrut'ta gerçekleşmişti.

- Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği

1961 yılında kurulan Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği'nin 35 ülkeden 44 üyesi bulunuyor.

Asya-Pasifik bölgesinde serbest haber değişimini sağlamak amacıyla kurulan birliğin şu anki dönem başkanlığını Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) yürütüyor.

Başkan yardımcılığı pozisyonunda bulunan Anadolu Ajansı OANA'nın başkanlığını 2010-2013 yılları arasında üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN OANA Tahran

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