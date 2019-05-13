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İran'da öğrencilerden başörtüsü zorunluluğuna protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde yüzlerce öğrenci başörtüsü zorunluluğunu protesto etti - Reformist ve rejim yanlısı öğrenciler arasında arbede yaşandı

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencileri başörtüsü zorunluluğunu protesto etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yüzlerce reformist öğrenci başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için Tahran Üniversitesi yerleşkesinde toplandı.

"Seçim yapmak hakkımız" pankartları taşıyan öğrenciler, "Öğrenci ölür, zillet kabul etmez" sloganları attı.

Emniyet güçlerinin kampüste güvenlik tedbirlerini arttırdığı gösteri sırasında reformist öğrenciler ile rejim yanlısı milis gücü Besiç'e bağlı muhafazakar öğrenciler arasında yer yer arbede yaşandığı, muhafazakar öğrencilerin "Kanunsuzluk yapma, üniversiteyi terk et" şeklinde karşı sloganlar attığı belirtildi.

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İRAN İran'da başörtüsü zorunluluğu protestoları Tahran Üniversitesi

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