İran'da öğrencilerden başörtüsü zorunluluğuna protesto

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencileri başörtüsü zorunluluğunu protesto etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yüzlerce reformist öğrenci başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için Tahran Üniversitesi yerleşkesinde toplandı.
"Seçim yapmak hakkımız" pankartları taşıyan öğrenciler, "Öğrenci ölür, zillet kabul etmez" sloganları attı.
Emniyet güçlerinin kampüste güvenlik tedbirlerini arttırdığı gösteri sırasında reformist öğrenciler ile rejim yanlısı milis gücü Besiç'e bağlı muhafazakar öğrenciler arasında yer yer arbede yaşandığı, muhafazakar öğrencilerin "Kanunsuzluk yapma, üniversiteyi terk et" şeklinde karşı sloganlar attığı belirtildi.
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