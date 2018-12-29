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İran'da öğrencilerin hayatını kaybettiği kaza protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

İran İslami Azad Üniversitesi öğrencileri, üniversite yerleşkesinde meydana gelen ve çoğu öğrenci 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza nedeniyle rektörün istifasını talep etti

İran İslami Azad Üniversitesi öğrencileri, üniversite yerleşkesinde yaşanan trafik kazasının ardından rektörün istifasını talep eden gösteri düzenledi.

Öğrencileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu, 9'u öğrenci 10 kişinin öldüğü 26'sının ise yaralandığı kazayı protesto eden üniversiteliler, İran İslami Azad Üniversitesi Rektörü Ali Ekber Velayeti'ye istifa çağrısı yaptı.

"Velayeti istifa" sloganları atan öğrenciler ayrıca, olayla ilgilisi bulunanlar hakkında adli işlem başlatılmasını ve okul servislerinin yenilenmesini istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, gösteriye yüzlerce öğrencinin yanı sıra kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı.

Başkent Tahran'da 4 gün önce üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yetkililere olayın tüm yönleriyle incelenmesi talimatı verdiğini ifade etmiş, Meclis Eğitim ve Araştırma Komisyonunun da olayı soruşturmak üzere bir komite oluşturduğu kaydetmişti.

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