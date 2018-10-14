İran'da öğretmenler greve gitti

İSTANBUL (AA) - İran'da öğretmenlerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle genel grev yapmaları okullarda eğitimi aksattı.

Öğretmenler Birliği'nin sosyal medyada "Öğretmenlerin genel grevi" sloganıyla yaptığı çağrı üzerine başkent Tahran, Tebriz, Meşhed, İsfahan, Şiraz, Hemadan, Merivan, Kermanşah, İylam ve Yasuc gibi kentlerde öğretmenler greve gitti.

Birlik tarafından bir kaç gün önce yayınlanan bildiride, ülkedeki pahalılık ve enflasyonu protesto etmek için 14-15 Ekim günü öğretmenlerin derslere girmemesi çağrısında bulunulmuştu.

Söz konusu bildiride, öğretmenlerin maaşları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönündeki taleplerini daha önce defalarca ilgili makamlara iletildiği belirtilmiş, öğretmenlere yönelik uygulanan baskı ve gözaltıların sona erdirilmesi istenmişti.

