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İran'da öğretmenler greve gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

İsfahan, Kereç, Bane, Ahvaz ve Mazenderan kentlerinde yüzlerce öğretmen maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle grev yaptı

İSTANBUL (AA) - İran'ın çeşitli kentlerinde yüzlerce öğretmen maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle grev yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsfahan, Kereç, Bane, Ahvaz ve Mazenderan kentlerinde yüzlerce eğitimci, okullarındaki öğretmenler odasında, "Maaşlarımız iyileştirilsin", "Öğretmenlerin genel grevi" gibi pankartlar açtı.

Öğretmenler Birliği'nin sosyal medyada "Öğretmenlerin genel grevi" sloganıyla duyurduğu eylemin yarın da devam etmesi bekleniyor.
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- "Çocuklar özgürlüğü öğretmenlerden öğrenir"

Öte yandan, reformist muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'ye yakınlığıyla bilinen "Kaleme" haber sitesine göre, Tahran'da hapishanede tutuklu bulunan İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı Nergis Muhammedi, öğretmenlerin eylemine yazılı mesajla destek verdi.

Muhammedi, "Bu toprakların çocukları 'özgürlüğü' öğretmenlerinden öğrenirler. Öğretmenlerin özgürlüğü ise onların ifade özgürlüğündedir. 'Sulh' ve 'mutluluğu' da öğretmenlerinden öğrenirler. Öğretmenlerin mutluluğuysa insan gibi yaşayabilmelerindedir." ifadelerini kullandı.

İran'da aktivist ve gazeteci kimliğiyle ön plana çıkan İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı Nergis Muhammedi, Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi ile çalışmalarıyla tanınıyor. Muhammedi, yaptığı bir konuşma nedeniyle geçen yıl mayıs ayında tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN maaş protestosu öğretmenler

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