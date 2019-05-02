İran'da Öğretmenler Günü'nde protesto eylemi

İSTANBUL (AA) - İran'da öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları, kötü çalışma şartlarını ve düşük maaşları protesto etmek için birçok kentte gösteri düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Eğitimciler Sendikasının çağrısıyla "Öğretmenler Günü"nde düzenlenen gösterilerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlara zam yapılması talep edildi.

Tahran Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan göstericilere polis müdahale etti, sendika üyesi 2 öğretmen gözaltına alındı.

Bu arada Eğitimciler Sendikasına bağlı bazı üyeler, rejim aleyhinde propaganda yapmak ve ulusal güvenliğe zarar vermek suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmen Muhammed Habibi'nin ailesini ziyaret ederek tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılmasını istedi.

Öğretmenler başkent Tahran'ın yanı sıra Doğu Azerbaycan, Kirmanşah, İsfahan, Kürdistan, Batı Azerbaycan, Horasan ve Hemedan'da da benzer eylemler düzenledi.

İran'da devrimin ideologları arasında yer alan Tahran Üniversitesi felsefe hocalarından Ayetullah Murtaza Mutahhari, 1 Mayıs 1979'da terör saldırısında hayatını kaybetmiş, dönemin hükümeti 2 Mayıs'ı "Öğretmenler Günü" ilan etmişti.

