HABER

İran'da Öğretmenler Günü'nde protesto eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

İranlı öğretmenler, birçok kentte düzenlenen gösterilerde kötü çalışma şartlarını ve düşük maaşları protesto etti

İSTANBUL (AA) - İran'da öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları, kötü çalışma şartlarını ve düşük maaşları protesto etmek için birçok kentte gösteri düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Eğitimciler Sendikasının çağrısıyla "Öğretmenler Günü"nde düzenlenen gösterilerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlara zam yapılması talep edildi.

Tahran Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan göstericilere polis müdahale etti, sendika üyesi 2 öğretmen gözaltına alındı.

Bu arada Eğitimciler Sendikasına bağlı bazı üyeler, rejim aleyhinde propaganda yapmak ve ulusal güvenliğe zarar vermek suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmen Muhammed Habibi'nin ailesini ziyaret ederek tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılmasını istedi.

Öğretmenler başkent Tahran'ın yanı sıra Doğu Azerbaycan, Kirmanşah, İsfahan, Kürdistan, Batı Azerbaycan, Horasan ve Hemedan'da da benzer eylemler düzenledi.

İran'da devrimin ideologları arasında yer alan Tahran Üniversitesi felsefe hocalarından Ayetullah Murtaza Mutahhari, 1 Mayıs 1979'da terör saldırısında hayatını kaybetmiş, dönemin hükümeti 2 Mayıs'ı "Öğretmenler Günü" ilan etmişti.

Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi
Denize giren turistlere büyük şok!Denize giren turistlere büyük şok!
Rize'de kaybolan 2 çocuk, 17 saat sonra ormanda sağ bulundu (6)Rize'de kaybolan 2 çocuk, 17 saat sonra ormanda sağ bulundu (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Öğretmenler Günü protesto eylemi

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Balıkçılar, çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbette

Böylesini ilk kez gördüler! Başında nöbet tutuyorlar

Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.